WhatsApp libera avatares no app; veja como criar o seu

O WhatsApp liberou hoje (7) a função de avatares, e agora é possível criar o seu próprio ícone personalizado diretamente no app para Android e iPhone (iOS). O recurso, que estava em testes desde novembro deste ano, será disponibilizado aos poucos para toda a base de usuários no decorrer do dia. Após fazer o avatar, é possível também usá-lo como foto de perfil ou ainda como figurinha, em um pacote com 36 stickers criados automaticamente pelo app. De acordo com o que foi divulgado pela Meta, a ideia de Mark Zuckerberg é que a novidade funcione como uma "versão digital" de cada usuário.