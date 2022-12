WhatsApp no Android pode ganhar novos emojis em breve; como vão ser

O WhatsApp para Android pode ganhar novos emojis em breve. A futura atualização promete trazer três novos emojis de coração grande, nas cores roxo e azul, em tonalidades mais claras do que as já disponíveis, e também em rosa vibrante. As figurinhas ainda estão em desenvolvimento pelo time do mensageiro, mas uma prévia delas foi flagrada pelo site especializado WABetaInfo nesta terça-feira (13). A previsão é de que os novos emojis sejam liberados na plataforma beta do app, por meio da versão 2.23.1.3 do aplicativo. A seguir, saiba mais sobre a novidade.