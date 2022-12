WhatsApp testa função para envio de mensagens temporárias; entenda

O WhatsApp está testando o envio de mensagens em visualização única, possibilidade já disponível em fotos e vídeos. O recurso foi flagrado pelo WABetaInfo, site especializado em divulgar atualizações do mensageiro, e deve chegar para todos os usuários em futuras atualizações. No momento, a função está disponível apenas para testadores da versão beta 2.22.25.20 do WhatsApp para Android. Com a chegada da funcionalidade, os usuários terão maior privacidade, já que as informações do recado serão excluídas de forma automática após a visualização. Além disso, não será possível copiar ou encaminhar esse tipo de mensagem. Nas linhas a seguir, veja tudo que se sabe sobre o recurso.