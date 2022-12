White Noise: filme de Noah Baumbach estreia na Netflix neste mês

White Noise (Ruído Branco, em português) é um filme de comédia sombria com estreia marcada para 30 de dezembro na Netflix . O título trata sobre a constante sensação de angústia da sociedade contemporânea ao retratar uma família pouco convencional, que deve lidar com amor, felicidade e morte diante de um cenário caótico. Nos papéis principais, Adam Driver (Casa Gucci) e Greta Gerwig (Adoráveis Mulheres) são dirigidos por Noah Baumbach — mesmo nome responsável por História de Um Casamento, filme indicado ao Oscar.

O longa é uma adaptação do livro de mesmo nome escrito por Don DeLillo em 1985. Quando lançada, a obra foi premiada pelo National Book Award, trazendo notoriedade ao autor. Agora, a versão para as telas tem rendido críticas positivas por parte da imprensa nacional e internacional, além de envolver nomes da indústria com um histórico de prestígio e ampla base de fãs. Veja, a seguir, as principais informações sobre o enredo, elenco e repercussão do filme.

2 de 4 Cena de 'Ruído Branco', da Netflix, filme dirigido por Noah Baumbach — Foto: Divulgação/Netflix Cena de 'Ruído Branco', da Netflix, filme dirigido por Noah Baumbach — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Como encontrar filmes de curta duração na Netflix? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo

A história se passa nos anos 80 e acompanha o professor universitário Jack Gladney (Driver), que leciona o controverso curso “Nazismo Avançado”, popular e procurado pelos alunos da instituição. Apesar de ser um profissional bem-sucedido, ele vive paranoico com os sinais de seu envelhecimento, inquieto com a ideia de morrer. Enquanto isso, sua esposa, Babette (Gerwig), fica cada dia mais esquecida, sob efeito de inúmeras medicações ingeridas inadequadamente. Já os filhos são obcecados em assistir programas de TV que exibem acidentes de avião.

Em uma das rotineiras idas ao mercado, a família é surpreendida por um acidente: um caminhoneiro bêbado transportando gasolina colide com um trem repleto de químicos nocivos, causando uma tragédia que obriga a evacuação de todos os moradores da cidade.

3 de 4 Escrito e dirigido por Noah Baumbach, White Noise é adaptação de romance homônimo do autor Don DeLillo — Foto: Reprodução/Netflix Escrito e dirigido por Noah Baumbach, White Noise é adaptação de romance homônimo do autor Don DeLillo — Foto: Reprodução/Netflix

Apesar da convivência com pensamentos mórbidos e a sensação de proximidade com o fim, a catástrofe inesperada revela a inaptidão dos personagens em lidar com a morte e a passagem pela vida. Assim, por meio do humor controverso, a narrativa apresenta um mundo afogado em ansiedade e preocupações, que encontra alívio no consumo compulsivo, nos vícios, nas drogas ou qualquer outra coisa que possa entorpecer a sensação de estar em meio a um “ruído branco”.

Elenco

O intérprete de Jack, Adam Driver, ficou conhecido principalmente por seu papel como Kylo Ren na nova franquia Star Wars, pela Disney. Além disso, seus outros trabalhos lhe trouxeram prestígio e reconhecimento, o tornando uma figura querida pelo público; ele representou o magnata herdeiro Maurizio Gucci em Casa Gucci, ao lado de Lady Gaga, e performou como o policial Flip Zimmerman no filme Infiltrado na Klan, de 2018, que foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado.

Sua parceira de tela, Greta Gerwig, é atriz e diretora e vem se destacando por levar suas produções a importantes premiações. Sua adaptação de Adoráveis Mulheres recebeu indicações ao Oscar de 2020 em seis categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Atriz. Ela também foi reconhecida pela Academia por seu filme Lady Bird (2017), que recebeu nomeações pelas atuações, roteiro e direção. Atualmente, Gerwig está dirigindo o live-action de Barbie, estrelando Margot Robbie e Ryan Gosling, e tem despertado a curiosidade do público sobre o enredo do longa.

4 de 4 Greta Gerwig é uma das protagonistas do filme de comédia sombria da Netflix — Foto: Reprodução/Netflix Greta Gerwig é uma das protagonistas do filme de comédia sombria da Netflix — Foto: Reprodução/Netflix

Repercussão

O filme, que abriu a 79ª edição do festival de Veneza, conta com nota 6,6 no IMDb até a data de publicação desta matéria, classificado com quatro estrelas no portal. Já no Rotten Tomatoes, 66% dos usuários aprovaram o título protagonizado por Driver. No Metacritic, por sua vez, Ruído Branco atingiu o score 67, considerando as 35 avaliações feitas até o momento - 22 positivas, 10 neutras e três negativas.

A crítica do portal Cinevue, que atribuiu pontuação máxima ao longa, considerou que ainda que pudesse ser visto como "um trabalho raso e presunçoso de uma sátira escoriante", seria uma das melhores do tipo: “Há um coração genuíno no filme, bem como intelecto”.

Em contrapartida, a análise feita pelo Datebook, do San Francisco Chronicles, conferiu a menor nota do Metacritic ao filme: 25. O baixo rendimento, na perspectiva da crítica, foi justificado pelas tentativas de fazer humor que não encontram um ponto de conexão, além das emoções expressadas de modo nem realista, nem propositalmente exagerado. Por isso, considerando esta perspectiva, houve um distanciamento entre a narrativa e o público.