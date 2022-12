Wolfenstein: The New Order está grátis na Epic Games; veja detalhes

Wolfenstein: The New Order está grátis para download por tempo limitado na Epic Games Store . O jogo no estilo FPS, desenvolvido pela MachineGames e publicado pela Bethesda Softworks , fica disponível até as 13h (horário de Brasília) desta quarta-feira (21). Essa é mais uma novidade na promoção de fim de ano da plataforma, que libera um game para PC de graça por dia, totalizando 15 títulos até o final de 2022.

Usuários poderão resgatar o jogo com uma conta da Epic Games, a mesma utilizada para jogar Fortnite, Rocket League e Fall Guys. Confira mais detalhes sobre Wolfenstein: The New Order, além dos requisitos mínimos para jogá-lo no computador.

1 de 1 Wolfenstein: The New Order mostra o retorno do protagonista da série B.J. contra forças nazistas — Foto: Divulgação/Bethesda Wolfenstein: The New Order mostra o retorno do protagonista da série B.J. contra forças nazistas — Foto: Divulgação/Bethesda

Wolfenstein: The New Order faz parte da popular franquia conhecida por inaugurar o gênero de jogos de tiro em primeira pessoa. Assim como em outros títulos da série, o player assume o papel do espião William "B.J." Blazkowicz, que havia ficado incapacitado por 14 anos em um hospital, mas agora retorna para combater novamente os nazistas — que venceram a Segunda Guerra Mundial e dominam o mundo com suas tropas futurísticas na realidade distópica do jogo.

Após Wolfenstein: The New Order, um novo game misterioso ficará disponível gratuitamente na Epic Games Store a partir das 13h do dia 21 de dezembro. A promoção de fim de ano também oferece aos usuários da plataforma descontos de até 75% de desconto na compra de jogos, cupons e itens grátis em games como Fortnite, Fall Guys, Warframe e PUBG Battlegrounds.

Requisitos mínimos

Wolfenstein: The New Order - Requisitos mínimos (PC) Requisitos mínimos: Sistema operacional: Windows 7 (64 Bits) Processador: Intel Core i7 ou equivalente da AMD Memória RAM: 4 GB Placa de vídeo: Geforce 460 ou Radeon HD 6850 c/ Catalyst 14.4 Armazenamento: 50 GB de espaço disponível