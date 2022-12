Xbox All Access chega ao Brasil com Series S e Game Pass por R$ 171 ao mês

Xbox e Itaú Unibanco S.A. anunciaram uma parceria para trazer o Xbox All Access para o Brasil, uma modalidade de compra que permite o pagamento parcelado dos consoles e serviços da marca. Por aqui, o programa vai oferecer o Xbox Series S em 21 parcelas de R$ 170,99 com Xbox Game Pass Ultimate incluso durante esse período. Vale lembrar que o Xbox All Access é exclusivo para clientes com cartão de crédito Itaú.

O serviço fica disponível no aplicativo padrão do Itaú, no Itaú Cartões e também no Personalité. Vale ressaltar que não se trata de uma forma de aluguel: o usuário é dono do console e após o fim das 21 parcelas pode escolher renovar ou não o Xbox Game Pass. O TechTudo conversou com o líder de Transformação e Crescimento de Xbox na América Latina, Pedro Rolla, que contou as vantagens e objetivos da Microsoft ao oferecer o serviço por aqui.

1 de 2 O Xbox Series S oferece uma ótima experiência e baixo custo como porta de entrada para a nova geração — Foto: TechTudo/Luiza M. Martins O Xbox Series S oferece uma ótima experiência e baixo custo como porta de entrada para a nova geração — Foto: TechTudo/Luiza M. Martins

Ao final das 21 parcelas, o usuário terá pago um valor total de R$ 3.590,79. O preço final é praticamente o mesmo que a soma de um Xbox Series S, em seu preço sugerido de R$ 2.649, e 21 meses de Game Pass Ultimate, que, por R$ 44,99 ao mês, chegaria a R$ 944,79, somando R$ 3.593,79. Apesar de atualmente ser possível encontrar o Xbox Series S por preços próximos a R$ 2 mil em algumas lojas, os parcelamentos oferecidos costumam ser de, no máximo, 12 meses, e não incluem o Xbox Game Pass Ultimate no pacote.

Segundo Pedro Rolla, a intenção é dar acesso aos jogadores à nova geração. “Nosso objetivo é muito focado em trazer novas pessoas para a base e permitir aos usuários de gerações anteriores que migrem para essa última geração”, disse o porta-voz. Ele também comentou como é importante oferecer a opção de pagar em 21 vezes pensando em quem deseja entrar no ecossistema do Xbox e não pode pagar à vista.

“Trazer esse produto para cá, com todas as questões que a gente tem visto (pandemia, alta de preços, entre outros problemas), mostra que o Brasil é muito importante. E a gente tem esse intuito: dar acesso às pessoas para entrar no sistema Xbox, nessa nova geração. Existe um convite para que as pessoas entrem no mundo Xbox com o lançamento do XAA no Brasil”

2 de 2 O Xbox Game Pass oferece acesso a vários jogos do Xbox Series X/S e Xbox One através de um serviço por assinatura — Foto: Reprodução/Microsoft O Xbox Game Pass oferece acesso a vários jogos do Xbox Series X/S e Xbox One através de um serviço por assinatura — Foto: Reprodução/Microsoft

Pedro Rolla afirmou ainda que a facilidade no acesso aos conteúdos da empresa com o novo programa de compra é outro ponto importante na implementação do serviço. A ideia é comprar de forma rápida pelo aplicativo do Itaú e, ao receber o produto, basicamente ligar o console e começar a jogar com o Game Pass.

“Produto preza por ser acessível ao usuário e também por uma experiência rica. A facilidade de compra e, depois, todo um processo de integração entre o console e o serviço. Quando o usuário recebe, o serviço já está presente no console”

O Xbox Series S é uma versão menos potente do Xbox Series X, ambos consoles de nova geração com hardware comparável ao PlayStation 5 (PS5). Enquanto o Xbox Series X é mais voltado para alta performance em resolução até 4K, o Xbox Series S oferece as mesmas experiências a uma resolução menor de até 1440p, com menos espaço de armazenamento e sem leitor de disco.

Ambos, no entanto, rodam os mesmos jogos e possuem suporte a tecnologias modernas como Ray Tracing para iluminação mais realista e melhores reflexos. Para Pedro, pesa bastante o fato de ser uma alternativa de entrada, o que ajuda bastante a oferta de parcelamento com mensalidades abaixo dos R$ 200.

“No Brasil, nossa oferta foi focada muito no Xbox Series S, porque é um console de última geração que entrega muito e tem o fato de não ter a mídia física, além do preço mais acessível. Isso nos permite fazer essa oferta de 21x de R$ 170,99”