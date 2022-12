Xbox Game Pass terá LEGO Star Wars, Hello Heighbor 2 e mais em dezembro

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga e Hello Neighbor 2 são alguns dos jogos disponíveis em dezembro nos Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One e Xbox Cloud Gaming para assinantes do Xbox Game Pass. Os usuários receberão ainda aventuras de desenvolvedores indies, como o aclamado Eastward , High on Life, Chained Echoes, Rainbown Billy e mais, além de títulos como Hot Wheels Unleashed e The Walking Dead: The Final Season. Confira, a seguir, mais detalhes sobre cada jogo e as datas nas quais ficarão disponíveis.

1 de 12 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga acompanha a história de todos os filmes das trilogias de Star Wars — Foto: Reprodução/Microsoft Store LEGO Star Wars: The Skywalker Saga acompanha a história de todos os filmes das trilogias de Star Wars — Foto: Reprodução/Microsoft Store

👉 PC Gamer ou Xbox Series: qual é melhor? Veja no Fórum do TechTudo

Eastward - Já disponível (Cloud, Console e PC)

O charmoso jogo de RPG e ação Eastward do estúdio independente Pixpil chega ao Game Pass em versões para consoles, PC e Xbox Cloud Gaming. O game traz a jornada do mineiro John e sua filha adotiva Sam através de áreas pós-apocalípticas repletas de quebra-cabeças e combates contra criaturas estranhas.

O game se passa em um mundo onde a maior parte da raça humana deixou de existir devido a uma praga chamada Miasma e os poucos sobreviventes decidiram se proteger no subterrâneo onde formaram novas cidades. Porém, a jornada da dupla pode levar a um futuro com mais esperança.

2 de 12 Eastward é um charmoso RPG independente que conta sobre um mundo pós-apocalíptico — Foto: Reprodução/Microsoft Store Eastward é um charmoso RPG independente que conta sobre um mundo pós-apocalíptico — Foto: Reprodução/Microsoft Store

The Walking Dead: The Final Season - Já disponível (Cloud, Console e PC)

O quarto e último jogo da saga da Telltale Games baseada nas histórias em quadrinhos de The Walking Dead traz a conclusão da saga de Clementine, a menina do primeiro jogo que cresceu através dos anos e dos títulos da saga. Nesta aventura focada na narrativa, os usuários controlam a jovem Clementine, que precisa encontrar uma forma de viver em segurança em um mundo tomado por zumbis.

3 de 12 A temporada final de The Walking Dead: The Final Season traz a conclusão da saga de Clementine após quatro games — Foto: Reprodução/Microsoft Store A temporada final de The Walking Dead: The Final Season traz a conclusão da saga de Clementine após quatro games — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Totally Reliable Delivery Service - Já disponível (PC)

Neste divertido jogo multiplayer sandbox, os usuários administram uma companhia de entregas conhecida por seu incrível histórico de ser "totalmente confiável". O game desafia usuários a realizarem entregas que envolvem transportar itens de um lugar ao outro, sozinhos ou em grupo, através de um sistema de física exagerado e cômico que conta com várias ferramentas.

4 de 12 Totally Reliable Delivery Service traz um divertido game para jogar sozinho ou em multiplayer sobre realizar entregas em um mundo com física exagerada — Foto: Reprodução/Microsoft Store Totally Reliable Delivery Service traz um divertido game para jogar sozinho ou em multiplayer sobre realizar entregas em um mundo com física exagerada — Foto: Reprodução/Microsoft Store

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - 6 de dezembro (Cloud, Console e PC)

A clássica série Star Wars teve todos os seus filmes recontados com bonecos em LEGO Star Wars, um game de ação que cobre eventos desde Star Wars - Episódio I: A Ameaça Fantasma até Star Wars Episódio IX - A Ascensão Skywalker. Jogadores podem começar sua aventura a partir do início de qualquer uma das trilogias, a clássica (IV, V e VI), as prequels (I, II e III) ou a nova geração (VII, VIII e IX).

Os jogos combinam exploração de áreas abertas, fases, combates (inclusive com sabre de luz), quebra-cabeças que envolvem quebrar e montar objetos de LEGO e contam com um elenco com centenas de personagens.

5 de 12 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga traz os principais momentos dos filmes para jogar com bonequinhos de plástico — Foto: Reprodução/Microsoft Store LEGO Star Wars: The Skywalker Saga traz os principais momentos dos filmes para jogar com bonequinhos de plástico — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Hello Neighbor 2 - 6 de dezembro (Cloud, Console e PC)

A sequência do jogo de terror Hello Neighbor terá seu lançamento direto no Xbox Game Pass. Essa é uma nova aventura de mundo aberto em primeira pessoa onde usuários poderão explorar toda a cidade de Raven Brooks e seus estranhos "Vizinhos". A história acompanha o jornalista investigativo Quentin, que procura evidências sobre o desaparecimento de crianças na cidade.

Para obter informações, os usuários precisarão invadir casas e escapar dos "Vizinhos", que irão persegui-los. Vale ressaltar que os antagonistas contam com uma inteligência artificial em rede que se torna mais eficiente com base em experiências de outros jogadores.

6 de 12 Hello Neighbor 2 traz um jogo de aventura e investigação em mundo aberto, agora com mais "vizinhos" estranhos — Foto: Reprodução/Microsoft Store Hello Neighbor 2 traz um jogo de aventura e investigação em mundo aberto, agora com mais "vizinhos" estranhos — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Chained Echoes - 8 de dezembro (Cloud, Console e PC)

Para fãs de RPGs clássicos, Chained Echoes apresenta visuais retrô que remetem aos jogos do Super Nintendo, mas com alguns gráficos e efeitos ligeiramente melhores. A história segue um grupo de heróis corajosos em um mundo medieval que mistura fantasia, tecnologia, dragões e robôs gigantes. Na história, o continente de Valandis se encontra em uma guerra eterna entre três reinos e caberá aos heróis tentar encontrar uma forma de chegar à paz.

7 de 12 Chained Echoes traz uma clássica experiência de RPG com visual retrô semelhante ao do Super Nintendo — Foto: Reprodução/Steam Chained Echoes traz uma clássica experiência de RPG com visual retrô semelhante ao do Super Nintendo — Foto: Reprodução/Steam

Metal: Hellsinger - 8 de dezembro (Xbox One)

O game de tiro FPS que já estava disponível no Xbox Series X/S e Xbox Cloud Gaming chega agora também ao Xbox One. Nesta inusitada combinação de Heavy Metal e ação, será preciso atacar seus inimigos dentro do ritmo para causar o máximo de dano e acumular pontos através de combos. A história acompanha a jornada por vingança de Enigmata, uma criatura parte humana e parte demônio, que invade o inferno em busca de seu alvo, a Juíza Vermelha.

A trilha sonora traz algumas lendas do Heavy Metal como Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Randy Blythe (Lamb of God), entre outros. O game conta com a narração de Troy Baker, que interpretou Joel em The Last of Us.

8 de 12 Metal: Hellsinger traz uma incrível combinação de tiro FPS e ritmo com ícones do Heavy Metal na trilha sonora — Foto: Reprodução/Microsoft Store Metal: Hellsinger traz uma incrível combinação de tiro FPS e ritmo com ícones do Heavy Metal na trilha sonora — Foto: Reprodução/Microsoft Store

High on Life - 13 de dezembro (Cloud, Console e PC)

Neste bizarro e divertido game de tiro e ação, os jogadores vão controlar um mercenário que usa armas falantes, as Galatians, para lutar contra um cartel alienígenas que planeja usar a raça humana como um tipo de droga. O inusitado conceito tem a mão do diretor e produtor Justin Roiland, mais conhecido por ser um dos criadores da série animada Rick & Morty, famosa por ideias igualmente incomuns.

9 de 12 High on Life traz um bizarro e colorido mundo de alienígenas e armas falantes da mente de um dos criadores da animação Rick & Morty — Foto: Reprodução/Microsoft Store High on Life traz um bizarro e colorido mundo de alienígenas e armas falantes da mente de um dos criadores da animação Rick & Morty — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Potion Craft - 13 de dezembro (Console e PC)

No mundo da alquimia, Potion Craft é um simulador de criar poções que permite interações extremamente satisfatórias e diretas com os objetos do jogo. No game, seu objetivo é criar poções com o uso de alquimia para ajudar a cidade. Mas, para tal, é preciso cuidar de cada passo envolvido na produção, o que vai desde colher ervas, cortá-las, amassá-las e misturá-las até pesá-las na balança e checar um livro de receitas antes de começar. A jogabilidade não usa movimentos automáticos, então o mouse, ou o joystick, se transforma na própria mão do jogador dentro do game.

10 de 12 Potion Craft é um simulador de alquimia no qual o jogador precisa realizar todas as interações diretamente com objetos através do mouse ou analógicos — Foto: Reprodução/Microsoft Store Potion Craft é um simulador de alquimia no qual o jogador precisa realizar todas as interações diretamente com objetos através do mouse ou analógicos — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition - 15 de dezembro (Cloud, Console e PC)

O game de corrida dos carros em miniatura chega com sua versão melhorada Game of the Year Edition, que inclui vários passes de temporada com mais veículos para pilotar. O jogo traz disputas entre os carrinhos em miniatura da Hot Wheels em pistas que misturam o tradicional plástico laranja dos conjuntos do brinquedo com trechos de áreas reais em larga escala, como a sala de uma casa. A seleção de carros do jogo conta com alguns icônicos veículos, como o Delorean de De Volta para o Futuro, o Furgão das Tartarugas Ninja e mais.

11 de 12 Hot Wheels Unleashed traz corridas com os clássicos carrinhos em miniatura, com a presença de algumas licenças famosas — Foto: Reprodução/Microsoft Store Hot Wheels Unleashed traz corridas com os clássicos carrinhos em miniatura, com a presença de algumas licenças famosas — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Rainbown Billy: The Curse of the Leviathan - 15 de dezembro (Cloud, Console e PC)

Uma nova aventura de RPG que mistura personagens em 2D com gráficos em 3D espera pelos jogadores em Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan. Quando uma maldição remove toda a cor do mundo, cabe ao jovem herói partir em uma jornada para recuperá-la enquanto resolve quebra-cabeças e faz novas amizades. Nesse caso, os amigos são criaturas que podem ser recrutadas para ajudar nos combates em turnos no estilo tradicional de RPGs e que podem ficar mais poderosos conforme a amizade se desenvolve.

12 de 12 Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan é um divertido RPG que mistura gráficos 2D e 3D com jogabilidade de batalha de criaturas — Foto: Reprodução/Microsoft Store Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan é um divertido RPG que mistura gráficos 2D e 3D com jogabilidade de batalha de criaturas — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Jogos do Xbox Game Pass em dezembro

Eastward - Já disponível (Cloud, Console e PC)

The Walking Dead: The Final Season - Já disponível (Cloud, Console e PC)

Totally Reliable Delivery Service - Já disponível (PC)

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - 6 de dezembro (Cloud, Console e PC)

Hello Neighbor 2 - 6 de dezembro (Cloud, Console e PC)

Chained Echoes - 8 de dezembro (Cloud, Console e PC)

Metal: Hellsinger - 8 de dezembro (Xbox One)

High on Life - 13 de dezembro (Cloud, Console e PC)

Potion Craft - 13 de dezembro (Console e PC)

Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition - 15 de dezembro (Cloud, Console e PC)

Rainbown Billy: The Curse of the Leviathan - 15 de dezembro (Cloud, Console e PC)

Saindo do Xbox Game Pass

A partir do dia 15 de dezembro, alguns títulos irão deixar o Xbox Game Pass, como o game multiplayer Aliens: Fireteam Elite e o longo RPG Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age. Como de costume, usuários poderão adquiri-los com um desconto de 20% para adicioná-los permanentemente às bibliotecas.

Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Console e PC)

Breathedge (Cloud, Console e PC)

Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age (Cloud, Console e PC)

Firewatch (Cloud, Console e PC)

Lake (Cloud, Console e PC)

Neoverse (Cloud e Console)

Race with Ryan (Cloud, Console e PC)

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Cloud, Console e PC)

Rory McIlroy PGA Tour (Console) EA Play

Transformers: Battlegrounds (Cloud, Console e PC)