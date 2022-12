Xeon E3 1230 v2 vs Core i7 3770: compare os processadores Intel

Xeon E3 1230 v2 e Intel Core i7 3770 são dois processadores para o segmento de servidores e desktops , respectivamente. Por já terem um certo tempo de mercado, eles aparecem por valores mais acessíveis atualmente, podendo ser adquiridos por a partir dos R$ 258 no Brasil. Os chips, que trazem um bom número de núcleos e threads , ainda podem oferecer desempenho para atender quem busca uma CPU para tarefas do dia a dia com trabalhos mais simples ou mesmo para equipar sistemas que utilizam softwares menos exigentes, como em lojas com controle de estoque por exemplo.

A Intel, como uma das principais fabricantes de processadores do mercado, conta com diversas opções para os mais variados segmentos, tendo desde chips de entrada como os antigos Pentium e Celeron (que devem ser rebatizados em breve), passando por soluções para servidores com os modelos Xeon, tendo até soluções mais versáteis e de ponta com a linha Intel Core. Abaixo, o TechTudo apresenta um comparativo dos processadores da Intel com soquete LGA1155 para te ajudar a decidir em qual vale mais a pena investir.

Especificações

Sendo dois processadores lançados em 2012, não dá para esperar muito quando o assunto são as especificações. De qualquer forma, com quatro núcleos e oito threads, os modelos podem ser alternativas para tarefas mais simples do dia a dia, como navegar na internet, editar textos e planilhas e até mesmo executar alguns games mais leves como MOBAs ou outros tipos de jogos que não explorem muito o processador. Neste caso, evitar jogos de mundo aberto e claro, combinar o CPU a uma GPU dedicada.

Enquanto o Xeon é um processador destinado a servidores (o que não impede que seja utilizado como uma CPU convencional), o Intel Core i7 3770 era uma opção de ponta em 2012. No entanto, o clock dos processadores é bem parecido. O Xeon entrega frequências de até 3,7 GHz com base de 3,3 GHz, enquanto o Intel Core i7 pode oferecer até 3,9 GHz com clock base de 3,4 GHz — ou seja, uma diferença mínima.

Os dois chips utilizam o mesmo soquete, o que faz com que compartilhem o mesmo tipo de placa-mãe, mas o Xeon acaba tendo um TDP menor com 69 W, contra 77 W do Intel Core i7. Outra diferença entre os modelos é a ausência de uma GPU integrada no Xeon, uma vez que o Intel Core i7 3770 traz uma GPU Intel 4000 com frequências de até 1,15 GHz.

Desempenho

De acordo com informações de sites especializados em benchmarks, a tendência é que os dois modelos tenham um desempenho muito parecido, o que ficou evidente tanto em testes sintéticos quanto em verificação do desempenho dos chips em jogos.

Nos testes sintéticos, o Intel Core i7 3770 levou vantagem por uma margem de apenas 3,3%, enquanto em testes do desempenho em jogos, a diferença entre os processadores foi praticamente inexistente.

Consumo

Se tratando de processadores que já passaram de dez anos de mercado, eficiência energética definitivamente não é o forte dos modelos, apesar de ambos contarem com um TDP relativamente baixo.

Considerando o TDP, é possível afirmar que o Xeon tende a consumir menos, até porque seu clock base e boost também são mais baixos — o que, de acordo com os testes mencionados anteriormente, não tende a comprometer tanto o desempenho do processador em relação ao Intel Core i7 3770.

Placa-mãe

Os dois processadores utilizam o mesmo soquete, no caso, o FCLGA1155, que por ser uma plataforma antiga, acaba fazendo com que seja complicado encontrar opções de placas-mãe novas para ambos.

Além disso, o tipo de RAM utilizado também é diferente do padrão atual mais popular, DDR4, e evidentemente muito menos eficiente — ainda mais quando consideramos que o padrão DDR5 já começa a aparecer com mais frequência no mercado, evidenciando ainda mais a defasagem do padrão DDR3 compatível com os componentes do comparativo.

Recursos

Mesmo tendo uma certa defasagem, Xeon E3 1230 v2 e Core i7 3770 são dois processadores com suporte a instruções em 64 bits, tendo ainda suporte a Hyper-Threading e recursos como Turbo Boost, que prometem extrair mais desempenho do processador, de acordo com a demanda.

Os chips ainda podem ser boas alternativas para quem busca uma CPU capaz de lidar com virtualização, segundo a fabricante, o que precisa considerar que o desempenho neste cenário será muito mais adequado com sistemas operacionais mais antigos, para os quais os processadores foram desenvolvidos a princípio.

Preço e concorrentes

Enquanto o Xeon E3 1230 v2 é um processador que pode ser encontrado no varejo online por valores a partir dos R$ 258, o Intel Core i7 3770 aparece também no comércio online por valores a partir dos R$ 517. Uma placa-mãe com suporte aos processadores pode ser encontrada no Brasil por valores a partir dos R$ 315, segundo nossas pesquisas.

Alternativas interessantes aos modelos não faltam, afinal, com tanto tempo de mercado, já existem soluções de entrada mais modernas que podem ser muito mais eficientes. Um Intel Core i3 de sétima geração, que é um chip lançado em 2017, aparece no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 529 e, mesmo tendo menos núcleos e threads, deve ser muito mais eficiente que os modelos do comparativo.

Ficha técnica Xeon E3 1230 v2 e Core i7 3770

Xeon E3 1230 v2 vs Core i7 3770 Especificações Xeon E3 1230 v2 Intel Core i7 3770 Lançamento maio de 2012 abril de 2012 Preço atual a partir de R$ 258 a partir de R$ 517 Litografia 22 nm 22 nm Núcleos quatro quatro Threads oito oito Clock base / boost 3,3 / 3,7 GHz 3,4 / 3,9 GHz TDP 69 W 77 W Soquete LGA1155 LGA1155 Vídeo integrado não Intel 4000 1,15 GHz