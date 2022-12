Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro são anunciados com lentes da Leica

O aguardados celulares Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro se tornaram realidade neste fim de semana, depois de muitos dias de especulação. Os dois aparelhos possuem o novo processador Snapdragon 8 Gen 2 ( Qualcomm ), até 12 GB de memória RAM e até 512 GB de armazenamento, além de uma tela AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz . Os dispositivos estão em pré-venda pelo preço inicial de 3.999 yuans, o que dá cerca de R$ 3.029 em conversão direta. As entregas na China começam amanhã (14).

A grande diferença entre os dois novos modelos topo de linha está no tamanho da tela, pois enquanto o menor possui 6,36 polegadas e resolução Full HD+, o maior tem um display de 6,73” com Quad HD+. Ambos têm 1.900 nits de brilho máximo e tecnologia Dolby Vision, que promete melhorar a definição de imagem. Eles também contam com Dolby Audio, padrão usado pelo cinema para tentar melhorar a qualidade do som.

2 de 4 Xiaomi 13 Pro tem laterais mais arredondadas — Foto: Divulgação/Xiaomi Xiaomi 13 Pro tem laterais mais arredondadas — Foto: Divulgação/Xiaomi

De acordo com o site GizmoChina, o Xiaomi 13 tem um design um pouco mais “quadrado”, enquanto a versão Xiaomi 13 Pro possui uma aparência “mais fina” e bordas curvas no acabamento de tela.

Outra diferença fundamental entre os dois modelos está na capacidade da bateria, sendo 4.500 mAh para o primeiro, com carregador de 67 W, e 4.820 mAh para o segundo, com carregador ultrarrápido de 120 W., comprovando os vazamentos recentes sobre o aparelho.

Os dois smartphones também são diferentes quanto ao conjunto de câmera, apesar de possuírem as mesmas tecnologias de lente da Leica, marca mundialmente reconhecida no ramo da fotografia. O Xiaomi 13 tem um sensor principal Sony IMX800 de 50 megapixels, acompanhado de uma grande angular de 12 MP e uma telefoto de 10 MP. Por outro lado, a versão “Pro” oferece três câmeras de 50 MP, sendo um sensor principal Sony IMX989 com 1 polegada de tamanho, uma ultrawide e uma telefoto.

3 de 4 Xiaomi 13 Pro — Foto: Divulgação/Xiaomi Xiaomi 13 Pro — Foto: Divulgação/Xiaomi

Ambos possuem opções entre 8 GB e 12 GB de memória RAM, além de 128, 256 ou 512 GB de armazenamento interno, que não é expansível por cartão microSD. Eles saem de fábrica com o sistema Android 13 do Google e a interface MIUI 14, própria da Xiaomi, e possuem proteção contra poeira e água com protocolo IP68.

4 de 4 Xiaomi 13 tem edição especial com cores vibrantes — Foto: Reprodução/GSArena Xiaomi 13 tem edição especial com cores vibrantes — Foto: Reprodução/GSArena

Os dois lançamentos premium da Xiaomi possuem 5G, o atual Bluetooth 5.3, chip NFC, além do Wi-Fi tradicional e da porta USB-C, para recarga da bateria e troca de dados. Ambos os modelos estão disponíveis na China nas cores azul, branco, preto e verde. Entretanto, o Xiaomi 13 padrão também possui uma série especial e limitada em quatro cores mais vibrantes: amarelo, azul, verde e vermelho. Estas versões trazem apenas a opção com 12 GB de RAM e 512 GB de espaço interno.

Ainda não se sabe se o Xiaomi 13 será vendido no Brasil.