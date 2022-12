Xiaomi adia o lançamento do Xiaomi 13, mas sem revelar os motivos

O site especializado Android Police acredita que este adiamento se deu por conta do falecimento do ex-presidente da República Popular da China, Jiang Zemin. Sem uma nova data oficial para este lançamento, o MySmartPrice especula que o evento deve ser marcado pela Xiaomi para o final de dezembro, período habitual para os anúncios de smartphones da fabricante.

As informações divulgadas pela Xiaomi abordam apenas as especificações de câmera do modelo Xiaomi 13 Pro. O topo de linha terá um sensor principal de 50 megapixels, modelo IMX989 da Sony, com 1 polegada de tamanho. Além disso, o conjunto de câmera será formado por mais duas câmeras de 50 MP, sendo uma teleobjetiva de 75 mm da marca Leica, proveniente da parceria inédita firmada este ano.