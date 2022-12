Xiaomi apresenta aquário inteligente com controle via app

A Xiaomi anunciou nesta semana o lançamento de um aquário inteligente que pode ser controlado remotamente pelo usuário. O produto faz parte da linha Mijia, que é voltada para o segmento de casa inteligente e promete manter a água limpa e alimentar os peixes automaticamente. A previsão é de que o dispositivo smart esteja disponível no mercado internacional dentro de alguns dias com preço sugerido de 349 Yuan, cerca de R$ 287 em conversão direta e sem impostos.

O Mijia Smart Aquarium, como é chamado, apresenta formato retangular e um conjunto de luzes na cor branca e no padrão RGB. Sua iluminação consegue fornecer uma luz similar à luz solar. O sistema de filtragem conta com uma bomba autolimpante que evita entupimentos. Além de fazer a filtragem, o aparelho também é capaz de cultivar bactérias benéficas que promovem um ecossistema no tanque, a fim de reduzir a frequência de mudanças de água. A estimativa é de que o usuário tenha de trocar a água do aquário a cada seis meses.

1 de 1 Xiaomi anuncia aquário inteligente com controle a distância — Foto: Divulgação/Xiaomi Xiaomi anuncia aquário inteligente com controle a distância — Foto: Divulgação/Xiaomi

O sistema de alimentação automático permite que o usuário fique menos preocupado com o bem estar de seus animais e os alimente remotamente. É necessário usar o aplicativo Mijia no smartphone para controlar o aquário inteligente. Além disso, também é possível configurar o fluxo de água e os efeitos de iluminação do dispositivo. Os recursos podem ser úteis para os usuários que realizam viagens longas ou que possuem uma rotina corrida.

O smart aquário da Xiaomi também se destaca por conta do material com o qual é feito. Sua estrutura é composta por um vidro chamado UHA com cinco camadas. Além de ser um material resistente, a promessa é de que el consiga transmitir até 91,3% de luz. Até o momento, não há previsão de lançamento do Mijia Smart Aquarium no mercado brasileiro.