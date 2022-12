Xiaomi decreta fim de Redmi 8, Redmi 8A e outros celulares

A Xiaomi decretou o fim do Redmi 8, do Redmi 8A e de outros celulares, que a partir de agora não receberão mais atualizações. Os produtos da marca chegam ao fim do suporte quanto não contam mais com novas versões do Android e nem mesmo com os pacotes de segurança do sistema, mantido pelo Google. Isso significa que esses aparelhos tendem a ficar mais suscetíveis a problemas de vulnerabilidade de sistema.