Xiaomi em 2023: o que esperar do Xiaomi 14, da Poco e muito mais

Além de smartphones, outras novidades aguardadas estão no campo de software, principalmente na parte de experiência do usuário. Isso porque a MIUI 14, interface personalizada da Xiaomi que atualmente só está disponível no Xiaomi 13, chegará a diversos modelos da marca em 2023.

2 de 5 Xiaomi 13 deve ganhar novas variantes em 2023 — Foto: Reprodução/OnLeaks Xiaomi 13 deve ganhar novas variantes em 2023 — Foto: Reprodução/OnLeaks

Mais variantes do Xiaomi 13

O Xiaomi 13 está na lista dos principais celulares topo de linha do mercado. E não poderia ser diferente: a combinação entre design premium, processador poderoso e câmeras avançadas projetam o aparelho na lista dos smartphones mais desejados pelo público. A empresa deve lançar novas variantes do Xiaomi 13 ao decorrer do primeiro semestre de 2023 para aquecer o mercado.

Esse tipo de movimentação foi vista na geração anterior do topo de linha da marca. Em dezembro de 2021, a gigante chinesa anunciou três versões do produto: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X. Em junho, a empresa lançou mais um trio, composto pelos poderosos Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro e Xiaomi 12S Ultra – com avanços de hardware, principalmente na parte das câmeras.

Xiaomi 14

Existem pouquíssimas informações sobre o Xiaomi 14. Alguns veículos da imprensa estrangeira apostaram que a Xiaomi pularia o número 13. Ou seja, o Xiaomi 13 seria lançado sob o nome de Xiaomi 14. No entanto, o rumor não se confirmou.

Para o Xiaomi 14, as expectativas são pautadas de acordo com o histórico da empresa com os lançamentos recentes. Isso significa que o futuro topo de linha só deve ser revelado ao mundo no final de 2023. Até lá, há tempo para que a marca implemente a próxima geração do processador Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm.

Vale ressaltar ainda que a empresa deve manter dimensões de tamanho muito semelhantes as adotadas pela linha atual (6,37 polegadas no modelo “normal” e 6,73 no “Pro”). A parceria com a Leica, empresa especializada em tecnologia fotográfica, deve continuar na próxima geração, com melhorias esperadas na captura de luz.

Poco F5

3 de 5 Poco F5 deve ter salto de desempenho em 2023 — Foto: Reprodução/Xiaomi Poco F5 deve ter salto de desempenho em 2023 — Foto: Reprodução/Xiaomi

O Poco F4 se saiu bem no mercado com sua proposta de entregar velocidade de processamento e câmeras de qualidade por um preço menor do que os praticados por outros dispositivos com configurações semelhantes. Para 2023, a empresa deve anunciar o Poco F5. O produto já deu as caras em agências de certificação ao redor do globo, o que revelou alguns detalhes de ficha técnica da futura geração.

A principal melhoria esperada é no processamento. Isso porque o Poco F5 deve vir equipado com o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, um dos mais rápidos da atualidade. Com relação à tela, a marca deve manter o display AMOLED com taxa de 120 Hz e resolução 2K. Para alimentar esse conjunto, uma bateria de 5.000 mAh de capacidade pode ser adotada – superior aos 4.500 mAh do Poco F4.

Ainda não há nenhuma informação oficial sobre o lançamento do Poco F5. No entanto, existe a expectativa de que a empresa lance o produto entre os meses de março e junho.

Poco X5 e Poco X5 Pro

4 de 5 Assim como Poco X4 Pro, Poco X5 e Poco X5 Pro devem ter internet 5G e tela de 120 Hz — Foto: Divulgação/Xiaomi Assim como Poco X4 Pro, Poco X5 e Poco X5 Pro devem ter internet 5G e tela de 120 Hz — Foto: Divulgação/Xiaomi

A linha Poco X rende uma boa quantidade de buscas no Brasil. Isso porque os produtos contam com bom custo-benefício e recursos interessantes. Ou seja, a nova geração desses celulares devem seguir a mesma linha iniciada pelos irmãos.

Com relação a ficha técnica, rumores apostam na presença de uma tela IPS LCD de 6,67 polegadas, que deve trabalhar a 120 Hz no Poco X5. Já no processador teríamos uma diferença. Enquanto o Poco X5 usaria um chip Snadragon 4 Gen 1, o Poco X5 Pro teria o Snapdragon 882G. Além disso, o modelo mais avançado teria uma tela AMOLED. O lançamento deve ocorrer até junho de 2023.

MIUI 14 para mais aparelhos

5 de 5 MIUI 14 chegará em smartphones e tablets da marca — Foto: Thássius Veloso/TechTudo MIUI 14 chegará em smartphones e tablets da marca — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A MIUI 14 é a interface personalizada da Xiaomi baseada no Android 13, do Google. A versão desenvolvidade pela Xiaomi chegou ao mundo em dezembro de 2022 rodando dentro do Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. Para 2023, a novidade deve chegar a outros modelos da marca. O software promete mais fluidez e estabilidade. Inclusive, a empresa se encarregou de de desenvolver o sistema com apenas oito apps pré-instalados que não podem ser removidos.