Young Royals é renovada para 3ª e última temporada pela Netflix

A série Young Royals foi renovada para sua terceira e última temporada, nesta quarta-feira (14), pela Netflix , em anúncio no Twitter . Com previsão para estrear apenas em 2023, o seriado teen é sueco e foi lançado originalmente em julho de 2021 no catálogo, tornando-se uma das produções mais populares do serviço. A direção do projeto é comandada por Rojda Sekersöz (Além Dos Sonhos) e Erika Calmeyer (Storm), e a trama acompanha o jovem príncipe Wilhelm (Edvin Ryding) que, após alguns problemas, é enviado a um colégio interno, lugar onde ele conhece Simon (Omar Rudberg), um aluno por quem se apaixona.

Ainda sem muitos detalhes revelados sobre a terceira parte da série, a renovação do romance dramático veio logo um pouco mais de um mês depois da estreia da segunda season na Netflix, que ocorreu no dia 1 de novembro. Dessa forma, confira, a seguir, mais detalhes sobre Young Royals, como repercussão da série, elenco e o que pode acontecer no terceiro ano do projeto:

2 de 3 A série teen sueca estreou no catálogo da Netflix no dia 1 de julho de 2021 — Foto: Divulgação/Netflix A série teen sueca estreou no catálogo da Netflix no dia 1 de julho de 2021 — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão da segunda temporada

Com uma excelente repercussão entre a mídia especializada e um enorme sucesso e receptividade entre o público, a segunda temporada de Young Royals, assim como a primeira, obteve críticas positivas, principalmente ao que refere-se aos sites agregadores. No IMDb, a série recebeu nota 8.3 de 10, com base em 34 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Sekersöz e Calmeyer conquistou 100% de aprovação por parte da crítica e teve uma pontuação de 98% em relação à audiência.

Em adição, é importante ressaltar que a produção original da Netflix também se destacou nas reviews semanais de grandes veículos internacionais logo após o seu lançamento, tendo como exemplo o site de entretenimento inglês Digital Spy. O jornalista David Opie, do mesmo veículo, teceu elogios ao seriado teen pela produção ao "escalar atores que realmente parecem ter a idade que deveriam estar interpretando", além de "retratar a vida adolescente com alguma autenticidade muito necessária". Já Tariq Raouf, do The A.V. Club, pontua que a série é bem produzida, e que "é realmente uma coisa boa que a trilha sonora seja tão forte."

Estrelada por Edvin Ryding (Miss Friman's War) no papel do Príncipe Wilhelm e Omar Rudberg interpretando Simon Eriksson, Young Royals ainda conta com nomes como Malte Gårdinger (Triângulo da Tristeza), Frida Argento (Astrid), Tommy Wättring (Beck: Death in Samarra), Felicia Truedsson (Heartbeats), Nils Wetterholm (The Congregation) e os novatos Fabian Penje e Nikita Uggla em seu elenco.

O que pode acontecer na 3ª temporada? (Alerta de spoiler!)

Na primeira temporada da série, os espectadores puderam acompanhar a história do príncipe Wilhelm (Edvin Ryding) após ser matriculado no prestigioso colégio interno Hillerska. Lá, com mais liberdade para ser quem ele verdadeiramente é longe das obrigações da realeza sueca, o protagonista se apaixona por Simon Eriksson (Omar Rudberg), um rapaz bolsista da instituição. Aqui, com ênfase constante na diferença de classe, o romance secreto entre os dois, no entanto, é colocado em xeque quando os obstáculos e dificuldades impostos pela própria realeza e sociedade começam a interferir no relacionamento deles, principalmente após o vazamento de uma sex tape de Wilhelm e Simon, que se torna viral na internet.

Já na segunda sequência, a trama segue os acontecimentos da season finale da primeira parte do projeto, com Simon e Wilhelm ainda separados. Os episódios acompanham a rivalidade do príncipe e seu primo August (Malte Gårdinger), bem como o descontentamento do protagonista em relação ao seu papel e obrigações como um dos principais membros da realeza sueca, isso tudo após descobrir que, na verdade, ele é o próximo sucessor para o trono.

Por fim, a terceira temporada de Young Royals provavelmente focará na questão do amor e dever, e deverá retomar o desfecho dramático do segundo ano, logo após o discurso do Jubileu de Wilhelm, que confessa ter sido ele o responsável pelo vazamento do vídeo íntimo dele e Simon. No entanto, Sara (Frida Argento), a irmã do interesse amoroso do príncipe, denuncia August como o verdadeiro culpado pela divulgação da sex tape. Logo, vale destacar a dúvida se na próxima leva de episódios a trama mostrará se o primo do príncipe será preso ou se a Família Real abafará o escândalo.