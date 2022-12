YouTube revela os vídeos mais assistidos de 2022; veja ranking

O YouTube divulgou, nesta quinta-feira (1), a lista dos vídeos mais assistidos em 2022 no Brasil. Em primeiro lugar, ficou a transmissão do debate presidencial na Band, com quase quatro horas de duração, que acumulou 14 milhões de visualizações. Em seguida, aparece o jogo do Palmeiras x Corinthians, do canal “Paulistão”, e o vídeo “Coloquei 100 Milhões de Orbeez no Quintal do Meu Amigo”, do youtuber MrBeast. O ranking considera o número de visualizações entre 1 de janeiro e 30 de outubro de 2022 de vídeos publicados neste ano — sem contar shorts, trailers, vídeos de músicas, videocasts/podcasts e conteúdos infantis.

A lista também traz os 12 Top Shorts e os 10 clipes de música com mais visualizações, bem como elenca os criadores de conteúdo mais populares do ano em duas categorias: “Top Criadores” e “Criadores Revelação”. Ambos os rankings são elaborados com base nos inscritos locais ganhos em 2022, excluindo artistas, marcas, empresas de mídia e conteúdo infantil. A diferença é que, na categoria “Criadores Revelação”, entram apenas canais com crescimento anual de +200% neste ano.

Os conteúdos de comédia ocupam posição de destaque na lista de Top Shorts. A popularidade do conteúdo de humor também fez com que vários youtubers figurassem entre as dez primeiras posições do ranking de Top Creators 2022 do YouTube, como Enaldinho, que ficou em primeiro lugar, e Lucan Pevidor, líder do ranking de Criadores Revelação. Além disso, trollagens, desafios e paródias, como o vídeo “Luva de Pedreiro: O Melhor de Todos”, marcam presença na lista geral dos mais vistos do ano no Brasil.

As transmissões ao vivo também tiveram grande audiência em 2022. Segundo a plataforma, o debate presidencial na Band acumulou 14 milhões de visualizações. Já a cobertura da CNN do segundo turno das eleições reuniu 6,9 milhões de espectadores. A grande final da LBFF 7, em abril, alcançou o pico de mais de 5 milhões.

Na categoria de clipes musicais, o vídeo mais assistido do ano no Brasil foi “Malvada”, de Zé Felipe, com 264 milhões de visualizações. Na sequência, aparecem “Termina Comigo Antes”, de Gusttavo Lima, e “Vontade de Morder”, de Simone & Simaria, Zé Felipe. Os demais integrantes da lista também são artistas de sertanejo, funk e piseiro. Confira, a seguir, os vídeos mais assistidos no YouTube no Brasil em 2022.

Vídeos em alta

Debate Na Band: Presidencial 2022 - Band Jornalismo Jogo Completo: Palmeiras X Corinthians | Rodada 6 | Paulistão 2022 - Paulistão Coloquei 100 Milhões de Orbeez no Quintal do Meu Amigo - MrBeast Brasil Melhores Vídeos de (@oli_natu) - Tente Não Rir - Compilado De TikToks 100 Days Building A Modern Underground Hut With A Grass Roof And A Swimming Pool - Mr.Heang Update Luva de Pedreiro: O Melhor de Todos! | Paródia Dancin - Aaron Smith - Fut Paródias CNN Eleições 2022 - Parte 4 | 30/10/2022 - CNN Brasil Vini Jr. faz outro golaço, e Real elimina o Barcelona da Supercopa da Espanha | Melhores Momentos - ESPN Brasil LBFF 7 - Final | Free Fire - Free Fire Esports Brasil #LBFF Coreia Do Sul 1 X 5 Brasil | Melhores Momentos | Amistoso da Seleção Brasileira | ge.globo - ge

Top Shorts

Qual é a cor da borrachinha? - Dentista Musical Emilly namora o vizinho | Respondendo com o fone (#SHORT) Mansão Movie - Mansão Movie Quando seu irmão pega a visão - Oli Natu Coisas favoritas um do outro - Emilly Vick Quando você vai apanhar - Jooj Natu Aquela briga entre vizinhos - Aline com Certeza Quando o pai sente a dor do parto - Louix Case de vó - Nois Faria Que susto! - Jordan e Mel Era só um cafezinho da tarde genteee HAHAHAHA Quem é você no rolê? - Jess e João To namorandooooo - Matheus Kriwat Levei minha ratinha no petshop - Robson Abreu

Top Clipes de Música

Zé Felipe - Malvada (Videoclipe Oficial) - Zé Felipe Gusttavo Lima - Termina Comigo Antes (Ao Vivo em Porto Alegre) - Gusttavo Lima Oficial Simone & Simaria, Zé Felipe - Vontade de Morder - Simone e Simaria Ana Castela - Pipoco ft. @MELODY OFICIAL e @DJChrisnoBeat (Clipe Oficial) - Ana Castela Matheus Fernandes e Xand Avião - Balanço da Rede (Clipe Oficial) - Matheus Fernandes Luísa Sonza, Davi Kneip, Mc Frog, Dj Gabriel do Borel - sentaDONA (remix) s2 (Clipe Oficial) - Luísa Sonza Mari Fernandez - COMUNICAÇÃO FALHOU feat. Nattan (DVD ao vivo em Fortaleza) - Mari Fernandez Henrique e Juliano - SEU PERFIL - DVD Manifesto Musical - Henrique e Juliano DJ Guuga, Wesley Safadão e Zé Felipe - Depende (Se quer saber se eu tô solteiro)(Videoclipe Oficial) - Dj Guuga ROGERINHO - BOTADINHA SALIENTE - ROGERINHO

Top Criadores

Enaldinho Lucan Pevidor Jooj Natu Anninha Natan por Aí Oli Natu Geleia MrBeast Brasil Leozinn 077 Marcelodrv

Criadores Revelação - Breakout Creators

Lucan Pevidor Anninha Natan por Aí Leozinn 077 Mateus Erd Irmãos Villa O Victor Magalhães Problems HERO Manteiga Ju Araújo

Com informações de YouTube

