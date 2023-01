1899, série da Netflix, é cancelada após uma temporada

📝 Filmes em 4K: como manter a resolução transmitindo do notebook para a TV? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

1899 estreou na Netflix no fim de novembro de 2022 e logo virou sucesso. O enredo conta a história de um grupo de imigrantes do século 19 que embarca em um navio em direção aos Estados Unidos. Mas, no meio do caminho, eles encontram um outro navio que havia desaparecido e esse achado muda completamente as suas viagens.