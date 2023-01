Acer anuncia novos notebooks, monitores e caixa portátil na CES 2023

A Acer anunciou novos notebooks das linhas Nitro e Aspire, além de dispositivos all-in-one com telas robustas na CES 2023 , a feira de eletrônicos que ocorre em Las Vegas. A fabricante também mostrou monitores gamer com tela ultra-wide curva e um novo smartspeaker com luzes LED. O evento acontece nos Estados Unidos entre os dias 5 e 8 de janeiro, com cobertura presencial do TechTudo .

Dentre os lançamentos, é possível encontrar modelos com a nova placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX Série 40, que aprimora a rotina de jogos ou de edição multimídia.

Acer anuncia novos notebooks Nitro e mais na CES 2023 — Foto: Divulgação/Acer

Acer Nitro 16 e 17

O Acer Nitro 16 chama atenção por apresentar uma tela de 16 polegadas, cerca de 5% maior do que a geração passada. O display permite ao usuário ajustar a resolução entre as opções Full HD (1920 x 1080 p.) e WQXGA (2560 x 1600 p.), o que contribui diretamente para aprimorar a nitidez das imagens.

O modelo alcança uma taxa de atualização de 165 Hz, um fator importante para reproduzir gráficos mais fluidas. Este recurso é bem-vindo entre os fãs de jogos como Call of Duty, Free Fire e Fortnite. O recurso NVIDIA Advanced Optimus marca presença, com a possibilidade de migração entre os modos gráficos integrado e dedicado sem a necessidade de reiniciar a máquina.

Já o teclado traz iluminação RGB na parte traseira das teclas, o que deve combinar com a decoração do setup gamer. O item ainda segue o tamanho padrão, visto que a lateral hospeda os botões numéricos.

Acer Nitro 16 disponibiliza a possibilidade de alterar a resolução entre os modos Full HD e WQXGA — Foto: Divulgação/Acer

O novo notebook Acer Nitro 17 traz o processador Intel Core HX de 13ª Geração, o que deve aumentar a performance nos jogos devido à promessa de alto desempenho. É possível usufruir de até 24 núcleos e de um aumento atrativo nos clocks, que podem atingir os 5,6 GHz. O design deste do produto foi construído num chassi que pesa menos de 3 kg, o que pode ser interessante para quem costuma transportar o laptop e busca menos peso.

A tela de expressivas 17,3 polegadas permite duas formas de funcionamento: Full HD (1920 x 1080 p.) com taxa de atualização entre 144 Hz e 165 Hz ou Quad HD (2560 x 1440 p.) com taxa de 165 Hz. O consumidor ainda usufrui de um touch pad mais largo que os convencionais. O teclado oferece teclas numéricas lateralizadas e iluminação RGB.

Acer Nitro 17 hospeda o mais recente processador Intel de última geração — Foto: Divulgação/Acer

Ambos os laptops têm 2 TB de armazenamento interno em SSD M2 PCIe de 4ª Geração, o que fornece espaço de sobra para hospedar jogos pesados e realizar o download de filmes e séries. Já no quesito memória RAM, os consumidores podem usufruir 32 GB no padrão DDR5. Esta memória carrega uma frequência de 4.800 MHz, o que deve auxiliar o SSD na fluidez de execução dos softwares.

O design interno ainda conta com recursos para combater o superaquecimento da máquina, como a presença de duas ventoinhas, blindagem com pasta térmica, e saídas de ar nas laterais e traseira do dispositivo. Já a região externa do laptop traz portas de conexão cabeada via HDMI e USB, slot para cartão de memória microSD, e duas portas Thunderbolt 4.

Os modelos Acer Nitro 16 e 17 estarão disponíveis para compra a partir do mês de maio — Foto: Divulgação/Acer

A Acer inclui ferramentas de software que monitoram a saúde do aparelho, com possibilidade de verificar a temperatura do sistema ou ajustar a velocidade de funcionamento das ventoinhas.

Ambos os modelos estarão disponíveis na América do Norte a partir de maio. Os notebooks serão comercializados por preços a partir de US$ 1.199, o que dá cerca de R$ 6.580 em conversão direta e sem impostos

Outros lançamentos da Acer na CES 2023

A Acer também anunciou o lançamento de outras linhas de laptops, como é caso dos Predator Helios 16 e do Predator Helios 18. Estes modelos também oferecem algumas das características técnicas já citadas, como o processador Intel Core HX de 13ª Geração e a placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 40.

O novo processador da Intel carrega um núcleo de desempenho e design híbrido. É importante destacar a presença da placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX Série 40, que promete um aumento expressivo no desempenho de games pesados e com alto FPS. O hardware pode ser um divisor de águas tanto para o público gamer quanto para editores multimídia, pois conta com inteligência artificial embarcada e a arquitetura Ada. Essa combinação simula o comportamento da luz no mundo real e desenvolve cenários superdetalhados, a fim de melhorar a experiência do usuário.

Os modelos Predator Helios 16 e 18 prometem uma placa de vídeo para uso entusiasta — Foto: Divulgação/Acer

O modelo Predator Helios 16 traz tela de 16 polegadas com resolução WQXGA (2560 x 1600 p.) a uma frequência entre 165 Hz e 240 Hz. Contudo, também é possível acessar o formato Mini LED para conseguir uma frequência mais expressiva, de 250 Hz.

Já o Predator Helios 18 tem uma tela mais robusta, de 18 polegadas, com três diferentes opções de resolução de imagem (1920 x 1200 a 165 Hz, 2560 x 1600 a 165-240 Hz, e Mini LED a 250 Hz). O modelo inclui 2 TB de armazenamento interno em SSD M2 PCIe de 4ª Geração, além de uma memória RAM de 32 GB com padrão DDR5 e frequência de 4.800 MHz.

Acer Predator X45 oferece construção OLED com tela ultra-wide curva de 45 polegadas — Foto: Divulgação/Acer

A Acer também lança novos monitores para atender às demandas do público gamer. Com resolução de 3440 x 1440 pixels, o Predator X45 é indicado para jogadores que procuram por máxima imersão nos jogos ou mesmo para usuários com rotinas exigentes. Isso porque a tela ultra-wide curva de 45 polegadas oferece um campo de visão mais extenso e imersivo. O modelo tem uma entrada DisplayPort e duas entradas HDMI 2.0.

Já o Predator X27U também apresenta um tamanho robusto, mas com 27 polegadas e resolução WQHD (2560 x 1440 p.). Além do uso gamer, esta opção deve favorecer os usuários que precisam de um monitor para realizar funções diárias.

Ambos funciona na frequência de 240 Hz e trazem chamativo tempo de resposta de 0,01 ms. Além disso, contam com construção OLED, o que deve trazer um design slim para as telas.

Os notebooks Predator Helios 16 e 18 estarão disponíveis na América do Norte em março e abril deste ano, respectivamente, com valores iniciais a partir de R$ US$ 1.649 (cerca de R$ 9.040) e US$ 1.699 (R$ 9.310). Enquanto isso, os monitores Predator X45 e X27 estarão disponíveis no segundo trimestre por a partir de US$ 1.699 (R$ 9.310) e US$ 1.099 (R$ 6.020).

Acer Aspire S Seriesall-in-One promete uma tela quase sem bordas e design slim — Foto: Divulgação/Acer

A fabricante ainda confirma o lançamento de novos modelos de desktops tipo all-in-one, a renovação das linhas de laptop Aspire 5 e 3, e um novo membro da família de smartspeaker da marca.

O modelo Aspire S Series All-in-One proporciona design minimalista e fino para compor um espaço de trabalho confortável e funcional, seja em casa ou em um escritório. A tela de 32 polegadas acompanha um processador Intel Core i7 de 13ª Geração, enquanto a versão com 27 polegadas hospeda o Intel Core i5 ou i7 de 12ª Geração. Ambos foram desenvolvidos com chassis de alumínio.

O dispositivo é indicado para usuários com rotinas exigentes em multitarefas, edição multimídia, e até para a experiência audiovisual como um todo. O consumidor pode utilizar, também, a webcam principal com resolução Full HD e outra opcional com qualidade QHD e espaço para adição de ringlight.

A tecnologia do dispositivo permite o acesso ao sistema sem precisar digitar senhas. Isso porque o recurso de reconhecimento facial da Acer, chamado EyeSense, analisa o rosto e desbloqueia a tela. Há ainda o Windows Hello, que lê a impressão digital.

Acer Aspire 5 2023 apresenta armazenamento interno de 1 TB em SSD — Foto: Divulgação/Acer

Já o novo notebook da linha Aspire 5 apresenta o processador Intel Core de 13ª Geração e uma placa de vídeo integrada GeForce RTX 2050. O periférico fornece 1 TB de armazenamento interno em SSD M.2 e uma memória RAM de 32 GB em padrão DDR4. A capacidade de armazenamento pode chamar atenção de muitos públicos, como gamers, estudantes e até fotógrafos, que armazenam grande contingente de imagens e realizam edição de mídia. Todo o design foi confeccionado num chassi de alumínio disponível em várias cores.

O modelo da Acer será vendido em duas versões: com tela de 15 polegadas e resolução QHD (2560 x 1440 p.) ou com 14 polegadas e resolução Full HD (1920 x 1080 p.). Dentre as portas disponíveis, destacam-se a USB-C, Thunderbolt 4, e a HDMI.

Acer Aspire 3 tem como público-alvo os consumidores com rotinas menos exigentes — Foto: Divulgação/Acer

O Acer Aspire 3 foi pensado para quem quer economizar, pois a ficha técnica básica é adequada para rotinas menos exigentes. O computador inclui processador Intel Core i3-N e tela Full HD com tecnologia anti-luz azul. Ele pesa 1,6 kg. Além disso, os chassis estão disponíveis em uma variedade de cores brilhantes. Estão previstas entradas HDMI e USB-C.

Acer Halo Swing Portable Smart Speaker oferece conectividade sem fio via Bluetooth 5.2 — Foto: Divulgação/Acer

O novo membro da linha de smartspeaker da Acer é o Halo Swing, com formato cilíndrico quadricular. A caixa de som portátil promete luzes LED interativas, que mudam de cor conforme as diferentes batidas e gêneros musicais.

Seu diferencial é a compatibilidade com as plataformas Google Home e Acer Halo Swing, que permitem o emparelhamento e gerenciamento do dispositivo simultaneamente por mais de um usuário. O recurso proporciona pleno funcionamento, sem travamentos ou problemas na reprodução de músicas.

A Acer disponibilizou um calendário de lançamento dos produtos na América do Norte. Para o primeiro trimestre deste ano, a fabricante anuncia os all-in-one de 27 e 32 polegadas por a partir de US$ 1.199 (R$ 6.560) e US$ 1.699 (R$ 9.290), respectivamente. Será possível comprar os notebooks da linha Aspire 3 em março nos modelos de 14, 15, e 17 polegadas, respectivamente, por a partir de USS$ 499 (R$ 2.730), USS$ 349 (R$ 1.910), e US$ 379,99 (R$ 2.070). Enquanto isso, a linha do laptop Aspire 5 será comercializada entre os meses de março e abril. As versões de 14, 15, e 17 polegadas devem custar, respectivamente US$ 549 (R$ 2.999), US$ 599,99 (R$ 3.280) e US$ 699,99 (R$ 3.820).