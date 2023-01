Ad Astra: veja sinopse, elenco e trailer do filme com Brad Pitt na Netflix

O filme Ad Astra: Rumo às Estrelas chegou ao catálogo da Netflix no dia 1º de janeiro e desde então se encontra no top 10 da plataforma, estando, no momento, na décima posição. Com direção de James Gray (Armageddon Time) e roteiro co-escrito por ele e Ethan Gross, o longa-metragem é uma produção da 20th Century Fox e foi lançado oficialmente em 2019. Estrelado por Brad Pitt (Clube da Luta) e Tommy Lee Jones (MIB - Homens de Preto), a trama do projeto acompanha a viagem do astronauta Roy McBride rumo ao fim do sistema solar em busca de seu pai.

Com um pouco mais de duas horas de duração, a ficção científica teve a sua estreia mundial no Festival de Veneza e conseguiu uma bilheteria mundial de US$ 127 milhões (R$ 666 milhões, na cotação atual). Confira, a seguir, mais detalhes de Ad Astra, como sinopse, elenco e repercussão do projeto na mídia:

2 de 2 O astro de Hollywood Brad Pitt protagoniza o filme de ficção científica — Foto: Divulgação/20th Century Fox O astro de Hollywood Brad Pitt protagoniza o filme de ficção científica — Foto: Divulgação/20th Century Fox

Enredo de Ad Astra

Essa trama intergaláctica acompanha a jornada do astronauta Roy McBride, um engenheiro espacial que sai em uma viagem ao espaço para cumprir a maior e mais importante missão de sua vida: encontrar seu pai, também astronauta, que desapareceu há mais de 16 anos em uma expedição mal sucedida para Netuno. No entanto, além de tentar entender o que aconteceu com o pai, cruzando a galáxia, Roy ainda terá que desvendar um perigoso mistério que pode colocar em risco a sobrevivência dos seres humanos no planeta Terra.

Elenco

Além de Brad Pitt (Bastardos Inglórios) no papel do protagonista Roy McBride e Tommy Lee Jones (Risco Duplo) como Clifford McBride, pai do astronauta, o time de atuação de Ad Astra ainda é contemplado com nomes como Donald Sutherland (Orgulho e Preconceito), Ruth Negga (Guerra Mundial Z), Liv Tyler (O Incrível Hulk), Kayla Adams (Deadpool), Natasha Lyonne (Orange Is the New Black), Kimberly Elise (Um Ato de Coragem), Greg Bryk (Renascido do Inferno) e John Ortiz (Velozes e Furiosos 4).

Repercussão

Com boas avaliações entre o público e a imprensa especializada, o longa de ficção científica possui alta popularidade em sites agregadores, como é o caso do IMDb, onde 238 mil usuários classificaram a obra cinematográfica com nota 6.5. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de James Gray conquistou 83% de aprovação da crítica, com base em 398 reviews, e uma pontuação de 40% em relação à audiência. Além disso, segundo o consenso do site em questão, "Ad Astra faz uma viagem visualmente emocionante através dos vastos confins do espaço enquanto traça um curso ambicioso para o coração do vínculo entre pais e filhos."

Sobre as críticas de grandes veículos internacionais, como é o caso da IndieWire, o jornalista David Ehrlich tece elogios à produção, exaltando que "é um dos épicos espaciais mais ruminativos, retraídos e curiosamente otimistas ao lado de Solaris. É também um dos melhores."

Igualmente com uma review positiva, Xan Brooks, do The Guardian, concedeu nota máxima ao filme, afirmando que é uma "excelente ópera espacial", além de exaltar a atuação de Brad Pitt, que "personifica McBride com uma série de gestos ágeis e o mínimo de alarde. Sua performance é tão discreta que dificilmente parece atuar", conclui.