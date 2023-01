Aftersun: veja explicação sobre o final do filme

O filme Aftersun , lançado oficialmente em outubro no Reino Unido e em dezembro no Brasil, vem ganhando destaque desde a sua estreia no Festival de Cinema de Cannes de 2022, onde ganhou o prêmio do júri. Este é o primeiro longa de Charlotte Wells, cineasta escocesa que assina o roteiro e a direção do longa-metragem, que está disponível na plataforma de streaming Mubi . A trama estrelada por Paul Mescal (Pessoas Normais) e Frankie Corio (The Bagman) acompanha pai e filha numa viagem à Turquia, aproveitando as férias de verão. A narrativa, no entanto, tem um final aberto para interpretações.

Com uma hora e quarenta minutos de duração, a obra cinematográfica aparece em quarto lugar no rop 10 de longas mais assistidos da última semana (2 a 8/01), segundo o levantamento da plataforma JustWatch. Para quem já assistiu ao filme e ficou perdido em meio a tantas possibilidades de desfecho, acompanhe informações detalhadas sobre o enredo – para que você possa refletir sobre o final da trama.

Aftersun é a estreia no cinema da diretora e escritora Charlotte Wells — Foto: Divulgação/A24

Enredo de Aftersun

Ambientada na década de 1990, a trama de Aftersun acompanha uma garotinha de 11 anos chamada Sophie e seu pai, Calum, durante uma viagem de férias de verão na Turquia. Com direito a muita diversão, os dois desfrutam da companhia amigável um do outro durante os dias que se passam. Assim, quando Calum está com Sophie, ele personifica sua melhor versão. Enquanto isso, a jovem acredita num mundo cheio de grandes possibilidades quando está ao lado do pai, com quem não tem muito convívio, visto que mora com a mãe em outra localidade.

Vinte anos depois, uma Sophie já adulta revive as lembranças com o pai ao assistir gravações antigas da nostálgica viagem. Com cenas repletas de momentos alegres, que beiram a melancolia, as memórias da protagonista ganham um novo significado ao perceber que o pai que tanto amava, na verdade, também tinha um lado misterioso e triste, em uma dicotomia do homem que ela conheceu para o homem que ela não fazia ideia de quem era.

Final explicado ( alerta de spoiler! )

Apesar de demonstrar em suas cenas um relacionamento de pai e filha com uma ampla conexão emocional entre os dois, Aftersun vai além e mostra muito mais do que o mero espectro representativo das relações parentais. O filme explora o mundo sombrio que todos têm dentro de si, inclusive Calum. Com inúmeras gravações feitas por ela própria, Sophie captava momentos reflexivos de seu pai, mas sem compreender a real situação em que ele se encontrava.

Enquanto desfrutava de seus momentos sozinha durante a viagem, a protagonista não se via mais no grupo de crianças brincando à beira da piscina, mas também não se identificava totalmente com o grupo extrovertido de adolescentes que falavam abertamente sobre suas vidas e conquistas sexuais. Sophie enfrentava o processo de crescimento, tentando se descobrir, enquanto Calum lutava com seus próprios demônios – normalmente com algum cigarro por perto.

Transitando entre o passado e o presente por meio de vídeos caseiros trêmulos, o espectador não sabe ao certo quais os problemas enfrentados pelo pai da menina. Pode-se ter uma ideia ao considerar algumas falas do personagem. Em um dos dias da viagem, Sophie pergunta ao pai o que ele fez em seu décimo-primeiro aniversário, e a resposta foi de que ninguém em sua família se lembrava da data. Por conta disso, é possível inferir que Calum teve uma infância negligenciada pelos próprios pais, o que, de certa forma, pode ter influenciado sua deprimida fase adulta.

Questões financeiras também entram em pauta. Num dos trechos, o protagonista divaga sobre alugar um apartamento com seu sócio, nos arredores da capital inglesa, onde a filha poderá ter um quarto só dela, podendo visitá-lo com mais frequência. Mas, ao cair em si, ele lembra que seu empreendimento comercial não vai bem e que suas finanças não permitiriam tais planos. Sempre tentando esconder sua verdadeira situação, Calum prefere não se abrir para a filha.

Com cenas do jovem pai chorando de desespero, é perceptível o iminente desmoronamento do personagem. Em uma das últimas cenas do longa, o passado e o presente se entrelaçam. Fica difícil discernir o que está acontecendo e o que já aconteceu. Vemos Calum dançando em uma festa rave ao som de Under Pressure, do Queen, que dá um tom potente para a trama. Assim, com frames alternados entre as luzes da balada e a escuridão de um quarto vazio, o personagem se perde. É neste momento que a Sophie adulta vê o pai tentando alcançá-lo de alguma maneira, como se pudesse socorrê-lo.

Ao pular novamente para a linha do tempo do presente, Calum tenta convencer a filha a dançar na festa do hotel, visto que esta seria a última noite de férias deles. Dá a entender também que esta poderia ser, na verdade, a última noite deles juntos.

Na cena final do aeroporto, ao se despedirem, Sophie retorna a Edimburgo, enquanto o foco da câmera se volta a Calum, que fica ali parado, olhando a filha ir embora. Depois ele encara o vazio. Não se sabe ao certo para onde o personagem foi ou que fez, pois as lacunas deixadas pela diretora contribuem para o saudosismo e a ternura do desfecho ambíguo.

Ao final de Aftersun surge a Sophie adulta, acompanhada de uma silhueta feminina, o que sugere um relacionamento lésbico. Ela parece tentar resolver o quebra-cabeça que era seu pai, ainda tentando encaixar peças para entender o que aconteceu com Calum depois das férias que passaram juntos.