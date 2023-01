AMD RX 580 vs Nvidia RTX 2060 Super: compare ficha técnica e preço

A AMD RX 580 conta com especificações mais modestas, até por ser uma placa que já tem mais de cinco anos de mercado. O modelo utiliza memórias no padrão GDDR5, que não é o mais moderno atualmente e tampouco o mais eficiente. Ambas as placas possuem 256 bits de interface de memória, embora os módulos GDDR6 da RTX 2060 Super tendam a se beneficiar mais dessa característica.

A placa da Nvidia também leva vantagem no clock da GPU, oferecendo cerca de 300 MHz mais velocidade em boost, o que também pode impactar no desempenho dos componentes. O TDP das placas é similar, mas é provável que o modelo da Nvidia seja mais eficiente.

De acordo com informações de sites especializados em benchmarks, a RTX 2060 Super deve entregar mais performance que a RX 580. A vantagem para a placa da Nvidia pode ser observada tanto em jogos, quanto em testes sintéticos, que por meio de softwares dedicados realizam a avaliação do desempenho das placas e atribuem uma nota.

Apesar de ter um TDP menor, a RTX 2060 Super exige uma fonte com 50 W a mais que a placa da AMD. É preciso, porém, considerar que a GPU da Nvidia conta com um TDP menor e entrega clocks mais altos, o que indica que a RTX 2060 Super é mais eficiente que o modelo da AMD.

Mais moderna, a RTX 2060 Super tem suporte ao Ray-Tracing , que aprimora a iluminação em jogos e softwares compatíveis, além de compatibilidade com o DLSS , que utiliza deep learning para aumentar a taxa de quadros em jogos de acordo com o perfil selecionado pelo usuário. Ela também tem suporte a recursos de realidade virtual.

A AMD RX 580 não oferece uma disponibilidade tão grande, ao menos não para peças novas, que podem ser encontradas em ofertas no Brasil por valores a partir dos R$ 890. É mais fácil encontrá-la no mercado de usados ou por meio de importação.

Por sua vez, a Nvidia RTX 2060 Super também não é um modelo que conta com uma grande oferta no mercado brasileiro. Peças novas são encontradas por preços a partir de R$ 2.614 .

Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras.

Já para quem prefere uma GPU mais moderna e não abre mão de gráficos com mais qualidade, além de um desempenho muito superior, investir um pouco mais e partir para RTX 2060 Super pode fazer com que seu sistema acompanhe de maneira mais próxima as evoluções no segmento de placas de vídeo.