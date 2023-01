Celulares Android terão conexão via satélite similar à do iPhone

A Qualcomm anunciou importante recurso que deve chegar em breve aos celulares Android: a conexão via satélite. A solução deve rivalizar com o SOS de Emergência presente na linha iPhone 14, lançada em setembro do ano passado. O Snapdragon Satellite foi apresentado na última semana, durante a CES 2023, principal feira de eletrônicos do mundo, que ocorreu em Las Vegas. O objetivo é fornecer comunicação global por meio de mensagens. A novidade chegará primeiro a smartphones com o processador Snapdragon 8 Gen 2, e só depois em outros chips da companhia.