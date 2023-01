Apenas 4% dos telefones do Brasil estão no serviço Não Me Perturbe

Somente quatro de cada cem linhas de telefone no país fazem parte do serviço Não Me Perturbe, que evita o disparo de ligações de telemarketing. É o que mostra balanço divulgado pela Conexis, a organização que reúne empresas do setor, com base nos números de 2022. Existem 288,6 milhões de celulares e telefones fixos no Brasil. Apenas 11 milhões – ou 3,8% do total – optaram por não receber as chamadas no ano passado, contra 9,5 milhões em 2021.