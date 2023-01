Apple admite problema no iPhone 14 e promete correção

No texto, a Apple reconhece que o bug existe e que está investigando a sua procedência. Embora ainda não tenha uma resposta definitiva para os fãs, a fabricante diz que não deve ser problema físico do aparelho, e que uma atualização do iOS deve resolver a questão.

De acordo com o site especializado MacRumors, que revelou esse imbróglio, a Apple deve lançar a correção por meio do update 16.2.1, uma vez que o iOS 16.2 já está em vigência. A versão 16.3 ainda passa pelo período de testes, que ainda pode levar algumas semanas para estar disponível.

De acordo com o portal, alguns usuários relataram que o problema das linhas horizontais pode surgir também no iPhone 14 Pro , quando usuário reinicia ou até mesmo quando simplesmente desbloqueia o dispositivo. Essas faixas piscam rapidamente e somem em seguida. Ainda assim, não deixa de ser um incômodo para esses usuários, tendo em vista o valor investido.

O iPhone 14 Pro Max foi lançado no Brasil por preço sugerido a partir de R$ 10.499. Hoje em dia ele sai por R$ 9.248 na Amazon. O mais poderoso smartphone já feito pela Apple tem tela de 6,7 polegadas do tipo Super Retina XDR, feita com painel OLED e resolução com 2796 x 1290 pixels de resolução. O novo processador octa-core A16 Bionic conta com o apoio de um chip gráfico de cinco núcleo. A câmera passou por melhorias e agora tira fotos de 48 megapixels.