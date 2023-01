Apple anuncia novo HomePod com chip do Apple Watch e melhorias no som

A Apple anunciou, na quarta-feira (18), o lançamento de uma nova versão do HomePod , com chip mais poderoso que a versão anterior e melhorias na qualidade de som. O modelo pode ser encomendado nos Estados Unidos e em alguns países selecionados, o que não inclui o Brasil. A entrega é prometida para a partir de 3 de fevereiro, pelo preço sugerido de US$ 299, ou cerca de R$ 1.564 pela conversão direta do dólar.

2 de 4 Novo HomePod estará disponível nas cores branco e preto — Foto: Divulgação/Apple Novo HomePod estará disponível nas cores branco e preto — Foto: Divulgação/Apple

O novo aparelho também traz um chip secundário U1, que é responsável por gerenciar os recursos de internet banda larga, para dar suporte ao citado Áudio Espacial com Dolby Atmos e realizar as transferências de músicas de um iPhone, por exemplo. O HomePod vem ainda com um sensor capaz de medir a temperatura e a umidade do ambiente interno e quatro microfones para os comandos de voz.

O design é formado por um exterior lateral coberto por um tipo de tecido trançado, feito com material 100% reciclado, e um topo sensível ao toque com retroiluminação. Ele vem equipado com um woofer de quatro polegadas e cinco tweeters que funcionam em 360°. Vale dizer que isso representa dois tweeters a menos do que o modelo original.

3 de 4 HomePod de segunda geração visto por dentro — Foto: Divulgação/Apple HomePod de segunda geração visto por dentro — Foto: Divulgação/Apple

De acordo com o site oficial da fabricante, o novo aparelho pode detectar quando está próximo de uma parede, para compensar e priorizar a propagação do som nas outras direções. Vale dizer também que o usuário pode emparelhar até duas caixas de som de segunda geração para criar um som estéreo, mas elas não podem funcionar em parceria quando são de gerações diferentes.

Ainda neste ano, a Apple promete liberar uma atualização de software que permitirá ao novo HomePod detectar sinais de fumaça e emissão de monóxido de carbono, para avisar o usuário em caso de algum perigo. O caixa de som smart também poderá enviar notificações caso detecte sons estranhos no ambiente.

4 de 4 HomePod tem total compatibilidade com iPhone, iPad e Apple TV — Foto: Divulgação/Apple HomePod tem total compatibilidade com iPhone, iPad e Apple TV — Foto: Divulgação/Apple

No dia anterior, a Apple também anunciou o lançamento de novos laptops MacBook Pro com chips M2 Pro e M2 Max, com preços a partir de R$ 23.999. Os novos portáteis prometem bateria com até 22 horas de duração e estarão disponíveis em telas com 14 e 16 polegadas de tamanho. Além disso, também foram revelados novos computadores Mac mini com processadores M2 e M2 Pro, com preços que começam em R$ 7.499. Tudo isso estará disponível no Brasil em breve.