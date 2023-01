Apple aumenta preço para trocar bateria de iPhone

A Apple aumentou os preços para a troca de bateria dos modelos de iPhone que estão fora da garantia, tanto no Brasil quanto em outros países. Um dos serviços mais procurados pelos fãs da marca ficará R$ 158 mais caro, já com os impostos inclusos, a partir do dia 1º de março de 2023. A decisão afeta o iPhone 13 e todas as gerações anteriores. A indigesta novidade foi descoberta por um usuário do Reddit .

A fabricante não fez qualquer anúncio oficial sobre essas mudanças, limitando-se a alterar o texto em sua página oficial de suporte. Quem quiser realizar a troca de bateria ainda com o valor antigo, deverá fazê-lo até o dia 28 de fevereiro. De acordo com o site MacRumors, o aumento de preço não vale para os usuários que possuem as assinaturas Apple Care e Apple Care+, que continuam com os benefícios atuais.

2 de 3 Reparo da bateria do iPhone 8 tem valor menor do que modelos mais recentes — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Reparo da bateria do iPhone 8 tem valor menor do que modelos mais recentes — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A troca de bateria por meio do suporte técnico especializado é uma ação comum na maioria dos celulares disponíveis no mercado, e não só nos aparelhos da Apple, em função da rápida degradação deste tipo de componente. A peça perde a sua capacidade original com o uso intenso e sua substituição é recomendada para que o smartphone volte a operar como novo.

3 de 3 Estimativa de gasto com troca de bateria no site oficial da Apple — Foto: Reprodução/TechTudo Estimativa de gasto com troca de bateria no site oficial da Apple — Foto: Reprodução/TechTudo

Vale dizer que a Apple também aumentará o preço para troca de bateria de iPad e MacBook a partir de 1º de março. O aumento será de R$ 235 para todos os modelos de MacBook Air e em R$ 400 para MacBook e MacBook Pro. Já a troca de bateria do tablet sofrerá um aumento de R$ 200.

Os novos preços valem especificamente para a rede de assistências autorizadas pela Apple, o que inclui as lojas oficiais do Morumbi Shopping, em São Paulo, e do Village Mall, no Rio de Janeiro. O aumento não impacta assistências extraoficiais, que oferecem a troca de bateria por uma fraça do preço, a depender da qualidade e procedência. Os consumidores que optam por assistências externas podem perder a garantia, caso o produto ainda esteja coberto.

Com informações de Apple e MacRumors