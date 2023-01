Apple leva multa de R$ 8 milhões por iPhone sem carregador

A empresa diz que a prática não causa prejuízo ao cliente e que, na verdade, faz parte de uma política global de sustentabilidade de redução de impactos ao meio ambiente. O órgão regulador, no entanto, entende a interrupção abrupta da venda do carregador como uma prática abusiva.

A fundação catarinense de defesa dos direitos do consumidor não é a primeira a tentar reverter a política da Apple, visto que órgãos como o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e a própria Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom) já se envolveram na situação . Assim, desde 2020, ano em que a decisão foi colocada em prática, a empresa presidida por Tim Cook tem enfrentado problemas neste sentido e também tem sido submetida aos mais diversos valores em multa.

No caso do Procon de Florianópolis e na maioria dos outros processos, a alegação é de que a ausência do adaptador na caixa do telefone induz à prática de venda casada. A ação consiste em “impor, ainda que indiretamente, a compra de um bem com a finalidade de utilizar outro”, como explicou um dos representantes da Senacom numa conversa exclusiva com o TechTudo.