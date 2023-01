Apple revela novo MacBook Pro com chips M2 Pro e M2 Max; veja preço

A Apple anunciou, nesta terça-feira (17), as novas versões do MacBook Pro com chips M2 Pro e M2 Max. Os processadores, que prometem ser os mais avançados do mundo para notebooks profissionais, prometem alta eficiência energética e bateria de até 22 horas de autonomia. Os novos laptops estão disponíveis em versões de 14 ou 16 polegadas, com preços começando em R$ 23.999.

Também foi revelado o novo Mac mini com processadores M2 e M2 Pro. O computador, que promete ser mais poderoso e versátil que suas versões anteriores, vai custar a partir de R$ 7.499 no Brasil. As vendas do MacBook Pro e do Mac mini começam nesta terça nos Estados Unidos, com disponibilidade prevista para a próxima semana. Ainda não há data para os produtos chegarem ao Brasil.

1 de 3 Apple revela novo MacBook Pro com chips M2 Pro e M2 Max — Foto: Divulgação/Apple Apple revela novo MacBook Pro com chips M2 Pro e M2 Max — Foto: Divulgação/Apple

MacBook Pro com M2 Pro e M2 Max

O novo MacBook Pro conta com os processadores M2 Pro e M2 Max, os mais recentes e poderosos chips de fabricação própria da Apple. A promessa é que o notebook realize tarefas como renderização de efeitos até seis vezes mais rápido que a versão com hardware da Intel. A empresa também destaca a eficiência energética do componente, que deve garantir bateria para até 22 horas, a depender do tipo de uso.

A versão com M2 Pro vem com uma CPU de até 12 núcleos e uma GPU de até 19. A memória RAM começa em 16 GB, mas pode ser configurada no ato da compra para até 32 GB. Se optar pelo chip M2 Max, o consumidor passa a contar com até 38 núcleos dedicados a vídeo e pode personalizar o notebook com até 96 GB de memória. O armazenamento varia entre 512 GB e 8 TB, sempre em SSD.

2 de 3 MacBook Pro ganha novas versões com telas de 14 e 16 polegadas — Foto: Divulgação/Apple MacBook Pro ganha novas versões com telas de 14 e 16 polegadas — Foto: Divulgação/Apple

Em relação a conectividade, o MacBook Pro agora tem suporte a Wi-Fi 6E, e ganhou uma saída HDMI capaz de transmitir conteúdo em 8K. Há ainda três portas Thunderbolt 4, uma saída para fone de ouvido, leitor de cartão SD e entrada para carregador MagSafe 3. O laptop vem com Touch ID para desbloqueio rápido, mas não conta com a Touch Bar da versão de 13 polegadas.

Os preços começam em R$ 23.999 para a versão com tela de 14 polegadas e chip M2 Pro. A veriante com processador M2 Max não sai por menos de R$ 36.999. Para a tela de 16 polegadas, a Apple cobra R$ 29.999 no laptop com M2 Pro e R$ 40.999 na versão com M2 Max. Se fizer todos os upgrades de hardware, o consumidor paga mais de R$ 70.000.

Mac mini com M2 e M2 Pro

O Mac mini também foi atualizado e recebeu os chips M2 e M2 Pro. Segundo a Apple, é a primeira vez que o computador compacto da fabricante recebe um processador de nível profissional. A versão mais avançada, com M2 Pro, tem CPU de até 12 núcleos e GPU de até 19. A memória RAM tem opções de 16 GB e 32 GB, e o armazenamento varia entre 512 GB e 8 TB. O preço inicial é de R$ 15.799, mas pode passar dos R$ 50.000 com os upgrades de hardware.

3 de 3 Mac mini é atualizado e ganha chip M2 Pro — Foto: Divulgação/Apple Mac mini é atualizado e ganha chip M2 Pro — Foto: Divulgação/Apple

A versão mais simples e barata do Mac mini vem com o chip M2. Ela tem memória RAM de 8 GB e SSD de 256 GB, mas é possível fazer upgrades para até 24 GB e 2 TB, respectivamente. O preço aqui é de R$ 7.499, e a Apple oferece desconto para pagamento à vista, em que o valor chega a R$ 6.749,10.