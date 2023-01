As Five: segunda temporada da série ganha data de estreia no Globoplay

O Globoplay anunciou, nesta quinta-feira (5), que a segunda temporada da série As Five estreará no catálogo do serviço de streaming no dia 8 de fevereiro. Criada pelo renomado cineasta Cao Hamburguer (Castelo Rá-Tim-Bum, o Filme), o projeto é uma série derivada de Malhação - Viva a Diferença, atração premiada com o Emmy Kids Internacional, e lançada oficialmente em 2017 pela Rede Globo. A trama do projeto acompanha, mais uma vez, um grupo de cinco amigas, agora mais velhas, descobrindo novos caminhos e dificuldades da vida adulta.

Com oito episódios inéditos previstos, eles serão lançados semanalmente no catálogo da plataforma. Vale destacar ainda que a segunda temporada do seriado exclusivo do Globoplay foi gravada novamente em São Paulo, que serve como pano de fundo da história, dando destaque para pontos turísticos como a Avenida Paulista, a Rua Augusta e o bairro da Liberdade. Confira, a seguir, mais detalhes da nova season de As Five, como sinopse, elenco e repercussão do projeto:

2 de 2 Série é um spin-off que continua a história de Malhação - Viva A Diferença, de 2017 — Foto: Divulgação/Globoplay Série é um spin-off que continua a história de Malhação - Viva A Diferença, de 2017 — Foto: Divulgação/Globoplay

Enredo de As Five

Na primeira temporada, os fãs puderam conhecer a trama da série derivada de Malhação, que acompanha a história das amigas Lica, Keyla, Benê, Tina e Ellen. Após seis anos do término do ensino médio, elas estão há três anos sem se falar e perderam o contato mesmo após a promessa de que nunca se separariam. Com rumos diferentes, e entre conflitos e dificuldades da vida adulta, elas se encontram de novo por conta de um evento marcante e inesperado. Dessa forma, os laços de amizade, antes deixados de lado, agora estão mais fortes do que nunca.

Já na segunda season, as cinco melhores amigas estão de volta e novamente em São Paulo. A nova fase das protagonistas, que agora são jovens adultas, trazem novas questões e temas que elas deverão enfrentar, como as incertezas da vida profissional, os aprendizados que chegam com as experiências da juventude, os relacionamentos amorosos e a questão da independência, mas sem deixar de lado, é claro, as festas e a curtição. A segunda temporada de As Five também irá trazer temas como desigualdade social, racismo, orientação sexual, religião e muito mais para a trama young adult.

Elenco

Estrelado por Manoela Aliperti (Diário de Viagem) no papel de Lica, Daphne Bozaski (Nos Tempos do Imperador) como Benê, Ana Hikari (Batchan) dando vida à Tina, Gabriela Medvedovski (Estação Rock) como Keyla e Heslaine Vieira (Meus 15 Anos: O Filme) interpretando Ellen, o elenco de As Five ainda é contemplado com nomes como Thalles Cabral (Yonlu), Bruno Gadiol (Malhação - Viva a Diferença), Juan Paiva (Um Lugar ao Sol) e Giovanna Grigio (Rebelde).

Além disso, novos nomes se juntam à sequência, com destaque para Tamirys O’Hanna (O Homem Cordial), que interpretará Maura, amiga de Ellen que se aproximará das demais garotas, movimentando a relação do grupo.

Repercussão

Após o término da série televisiva Malhação - Viva a Diferença, em 2017, muitos espectadores e fãs da produção começaram a pedir uma sequência do projeto, devido ao enorme sucesso da história das cinco amigas e a curiosidade por parte do público para saber que rumo a vida de cada uma das queridas personagens tomou. Assim, no final de 2018, Cao Hamburguer revelou que estava trabalhando em uma série derivada de Malhação e, logo em seguida, em 2019, a Rede Globo confirmou a produção do spin-off.

Com o lançamento de As Five, o projeto ganhou enorme popularidade e no site agregador IMDb, por exemplo, a série foi avaliada por 161 usuários, que concederam nota 8 ao projeto. Por fim, vale lembrar que a série já tem uma terceira temporada confirmada, que teve suas gravações encerradas junto com as da segunda season.