A Asus demonstrou, durante a CES 2023 uma tecnologia chamada Asus Spacial Vision, que entrega imagens em 3D na tela do notebook sem a necessidade de usar óculos especiais. O recurso funciona por meio de duas câmeras que ficam acima da tela e rastreiam os olhos do usuário. Com isso, o display exibe imagens tridimensionais com certo nível de realismo, mas apenas para um usuário de cada vez.

Visitei o estande da Asus na CES 2023, em Las Vegas, e conferi de perto a novidade. A experiência foi bastante interessante, com efeito 3D mais agradável do que muitas salas de cinema por aí. A demonstração foi feita no novo ProArt Studio Book 16, que tem tela OLED de resolução 3,2K, com taxa de atualização de 120 Hz.

1 de 3 Asus mostra notebook com tela 3D 'de verdade' na CES 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Asus mostra notebook com tela 3D 'de verdade' na CES 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O ProArt Studiobook 16 3D OLED, nome completo do laptop, é voltado para o uso profissional. Segundo a Asus, trata-se da primeira estação de trabalho 3D portátil para criadores. É possível jogar ou assistir a filmes em 3D, mas o principal objetivo da fabricante é permitir a criação de conteúdo tridimensional de forma mais rápida e intuitiva, dispensando óculos ou headsets mais robustos.

Na demonstração a que tive acesso, havia duas unidades do notebook. Uma delas exibia cenas do filme "Avatar" em 3D. Para perceber o efeito, é necessário se posicionar bem na frente do laptop e olhar para a tela. As duas câmeras na borda superior do display rastreiam os olhos do usuário e conseguem exibir imagens diferentes para cada um deles.

Vale lembrar que o princípio do efeito 3D é a existência de duas imagens ligeiramente diferentes, cada uma voltada para um dos olhos, para que haja a noção de profundidade. Óculos 3D fazem o trabalho de filtrar cada uma dessas imagens, que são exibidas de forma sobreposta na tela. Com a tecnologia da Asus, as câmeras fazem esta função.

2 de 3 Asus ProArt Studiobook 16 foi exibido na CES 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Asus ProArt Studiobook 16 foi exibido na CES 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

A outra unidade do ProArt Studiobook rodava um aplicativo mais complexo, demonstrando efetivamente os possíveis usos da tecnologia. O notebook estava conectado a um sensor e uma caneta da marca zSpace, que permitiam interação com o conteúdo exibido na tela. A caneta exibia uma espécie de laser, algo comum em plataformas de realidade aumentada. Foi possível selecionar peças de um tabuleiro de xadrez e movê-las livremente.

Outras demonstrações envolviam segurar uma borboleta, ou visualizar o interior do coração humano, exemplos que podem ser, no futuro, frequentemente associados com educação. Foi possível pegar um objeto e trazê-lo bem para perto do meu rosto, permitindo a visualização com mais detalhes.

3 de 3 Notebook com 3D 'de verdade' da Asus ainda não teve preço revelado — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Notebook com 3D 'de verdade' da Asus ainda não teve preço revelado — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

As especificações técnicas do notebook também chamam a atenção. Ele conta com o novo processador Intel Core i9 de 13ª geração, placa de vídeo RTX 4070 da Nvidia, memória RAM do tipo DDR5 de até 64 GB e SSD que pode chegar a 8 TB. O ProArt Studiobook também estará disponível em uma versão sem a tecnologia 3D.

Detalhes de disponibilidade e preço ainda não foram revelados pela Asus, mas é possível imaginar um custo bem elevado, devido a todos os recursos e componentes de hardware. Ainda não se sabe se o ProArt Studiobook 16 3D OLED chegará ao Brasil.