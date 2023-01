Asus supera Dell com monitor gamer de 540 Hz; conheça o ROG Swift Pro

Tanto o ROG quanto o Alienware foram apresentados na última terça-feira (3) e estarão em exposição na feira de eletrônicos CES 2023, que acontece entre os dias 5 e 8 de janeiro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O novo modelo de monitor possui 24 polegadas e vem com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels), além de chip G-Sync compatível com Nvidia Reflex Analyzer que, de acordo com o comunicado oficial, pode ser capaz de diminuir a latência geral do sistema. Além disso, é construído com o novo tipo de tela E-TN, que promete redução de até 60% no tempo de resposta.

A Asus ressalta que o aparelho vem com protocolo de áudio ESS DAC integrado, que tende a melhorar os aspectos de imersão do som surround, diminuindo a latência para “quase zero”. O jogador consegue melhor de qual direção vem o tiro ou os passos do inimigo, de acordo com a empresa.

A fabricante aproveitou para anunciar o monitor ROG Swift OLED PG27AQDM, que tem 240 Hz de taxa de atualização, bem menor do que o modelo anterior mas, ainda assim, maior do que muitos produtos do segmento hoje no mercado. A ficha técnica também inclui resolução 1440p, maior do que o Full HD tradicional, 1.000 nits de brilho máximo e 0,03 ms de tempo de resposta.