Ataques de ransomware crescem e estimulam busca por segurança para armazenamento de dados

De acordo com um estudo da Internet Crime Complaint Center (IC3), divisão do FBI sobre suspeita de atividade criminosa facilitada pela Internet, em 2021 o órgão recebeu 3.729 reclamações identificadas como ransomware com perdas ajustadas de mais de US$ 49,2 milhões (R$ 262,8 milhões) - um aumento de 51% no volume de ataques quando comparado ao ano anterior.

Como as infecções por ransomware podem ocorrer de várias maneiras, como por e-mails de spam, downloads de software e acesso a sites inseguros e fraudulentos, as empresas e organizações governamentais têm buscado por sistemas robustos de segurança de dados que não apenas previnam o problema, mas também desenvolvam planos de resposta de emergência no caso de um ataque.

Para isso, é preciso antes entender o funcionamento desse "modelo de negócios" de extorsão de dinheiro utilizado por cibercriminosos em escala global - a começar pelos métodos de invasão utilizados, como o cracking de força bruta, mensagens de phishing, ataque de porta de alto risco e ataque de Poodle. Para evitar esses e outros ataques, os dispositivos de armazenamento de dados devem estar equipados com proteção específica contra ransomware - além da proteção de segurança já presente na rede.

Ciente de que um sistema abrangente de proteção contra ransomware deve melhorar a capacidade de segurança da rede e criptografar os dados de produção, a Huawei desenvolveu um sistema de gerenciamento e redução de riscos de segurança cibernética que fornece serviços de nuvem seguros e confiáveis em todo o mundo - o primeiro provedor certificado com o mais alto nível do NIST Cybersecurity Framework na China.

O NIST CSF é um sistema reconhecido internacionalmente para avaliar a segurança da informação, fornecendo orientação para organizações que buscam melhorar a segurança cibernética. Sua certificação abrange mais de 150 serviços de nuvem da Huawei, incluindo, entre outros, Advanced Anti-DDoS (AAD), Web Application Firewall (WAF), Data Encryption Workshop (DEW) e Database Security Service (DBSS).

Com base nos protocolos do NIST CSF, a Huawei Cloud não apenas segue os princípios de identificar, proteger, detectar, responder e recuperar dados, como também aprimorou uma norma existente e propôs o "princípio 3-2-1-1":

- Armazene 3 documentos completos, um original mais duas cópias.

- Salve o arquivo em pelo menos 2 mídias diferentes.

- Salve 1 cópia em um local remoto.

- Salve 1 cópia na área isolada com um espaço aéreo (Air-Gap).

Outro ponto-chave da Huawei Cloud são as duas formas de armazenamento para proteção de dados. O armazenamento primário ocorre depois que os dados entram no armazenamento de produção, onde uma zona segura é criada para evitar que os dados sejam adulterados ou excluídos por meio do instantâneo seguro e dos recursos Write Once Read Many (WORM) do armazenamento.

Uma zona fisicamente isolada independente também é criada, combinando com a tecnologia Air-Gap para desconectar automaticamente os links de replicação e replicar dados para a zona de isolamento para proteção aprimorada.

Já o armazenamento de backup é semelhante ao armazenamento primário, com recursos de criptografia que garantem que os dados no sistema de armazenamento estejam limpos. Com ele, uma zona de isolamento também é estabelecida para garantir a segurança dos dados, permitindo que os operadores restaurem rapidamente as informações e serviços em caso de ataque.