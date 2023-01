BBB 23: descubra qual participante ganhou mais seguidores no Instagram

Paula Freitas é a participante do BBB 23 que mais ganhou seguidores no Instagram desde o anúncio da sua participação - isto é, pelo menos até agora. A biomédica, que entrou no programa pela Casa de Vidro na última quinta-feira (12), acumulava 10 mil seguidores até segunda (10) e hoje chegou à casa dos 496 mil followers - um aumento de quase 500 mil. O segundo lugar da lista também é ocupada por um participante do grupo dos Pipocas: é o caso de Gabriel, que também entrou no BBB pela Casa de Vidro e ganhou cerca de 329 mil seguidores desde o anúncio de sua participação no reality.

Vale lembrar que o programa agora passa para a sua fase de duplas (entenda como funciona e saiba como votar aqui) e iniciará na próxima segunda-feira (16). Nas próximas linhas, veja os dez brothers e sisters que mais foram seguidos no Instagram até agora. É importante deixar claro que a lista não computa qual participante tem mais seguidores, mas sim quais mais aumentaram o número de followers na rede.

1. Paula Freitas (@paulafreitasr_) - 486 mil

A biomédica Paula Freitas foi a sister que mais ganhou seguidores desde que a sua participação no BBB foi confirmada. Participante da Casa de Vidro, pulou de 10 mil para 496 mil followers no Instagram - um aumento expressivo de quase 500 mil!

2. Gabriel Tavares (@vulgofop) - 329 mil

Também escolhido pelo público na Casa de Vidro, o Pipoca apontado como affair da Anitta pulou de 60 mil para 389 mil seguidores no Instagram, acumulando um aumento de 329 mil até o momento.

3. Bruna Griphao (@brunagriphaoo) - 300 mil

Bruna Griphao foi uma das primeiras Camarotes confirmadas pelo BBB em 2023 e, desde o seu anúncio até aqui, a atriz já ganhou mais de 300 mil novos seguidores no Instagram, saltando de 2,7 milhões para 3 milhões de followers na rede social da Meta.

4. Fred (@fred) - 300 mil

Ex de Boca Rosa (BBB 2020) e jornalista do Desimpedidos, Fred é outro Camarote que, de seu anúncio até aqui, aumentou em 300 mil o número de seguidores no Instagram. Desde a última quinta-feira (12), o brother passou de 9,2 milhões para 9,5 milhões de followers na rede social, e é de longe o participante mais seguido desta edição do programa - isto é, pelo menos por enquanto.

5. Gustavo Benedeti (@gustavo_benedetii) - 227 mil

O fazendeiro Gustavo Benedeti aparece em quinto lugar na lista, com seu expressivo aumento de 227 mil novos seguidores no Instagram. O agroboy da edição entrou pelo grupo dos Pipocas, mas não pense que isso significa que ele não tinha popularidade pelas redes - para se ter ideia, antes do seu anúncio no BBB, Gustavo já tinha mais de 200 mil seguidores no Instagram. Agora, esse número já pulou para 464 mil.

6. Larissa Santos (larisantosbe) - 225 mil

A catarinense Larissa Santos foi a primeira mulher anunciada no grupo dos Pipocas, e já está fazendo sucesso entre quem acompanha o programa. Professora, desde seu anúncio até aqui a sister pulou dos 104 mil para 329 mil seguidores - um aumento de mais de 200 mil!

7. Marília (mariliamakeupoficial) - 128 mil

Marília é a Pipoca que mais poderia ser Camarote na lista. Isto porque a maquiadora, anunciada ontem (12), já tinha quase 800 mil seguidores no Instagram mesmo antes de entrar no BBB. Hoje, Marília está com 924 mil e periga ser a primeira Pipoca a atingir a marca de 1 milhão de followers na rede social.

8. Aline (@alinewirley) - 100 mil

Ex-Rouge, Aline foi uma das primeiras Camarotes anunciadas pelo programa. A cantora de 41 anos entrou no BBB com 853 mil seguidores no Instagram e, por enquanto, já ganhou mais de 100 mil novos followers, chegando em 953 mil na manhã desta sexta-feira (13).

9. Gabriel Santana (@gbielsantana) - 100 mil

Ator de Pantanal, Gabriel Santana é um dos anunciados para o grupo dos Pipocas em 2023. Como os demais do seu grupo, já acumulava um número expressivo de seguidores no Instagram: até então, eram 2,2 milhões - que, agora, pularam para 2,3 milhões.

10. Cezar Black (@cezar.black) - 97,2 mil

O enfermeiro Cezar Black é um dos Pipocas que mais cresceram no Instagram desde seu anúncio até agora: pulou de 3,8 mil seguidores para 101 mil! Natural de Salvador, Bahia, e com 34 anos, ele fez sucesso no Twitter por causa das suas tatuagens inesperadas.

