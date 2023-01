BBB 23: estreia da Casa de Vidro rende memes na web; veja os melhores

A Casa de Vidro do Big Brother Brasil 23 estreou nesta terça-feira (10), e os internautas já estão compartilhando memes na Internet sobre os participantes. Quatro candidatos a brother e sisters ocupam a casa, mas apenas dois deles — um homem e uma mulher — conseguirão vaga no maior reality show do país. Nas redes sociais, os usuários já repercutem as primeiras ações de Giovanna, Manoel, Paula e Gabriel com memes e comentários engraçados,. Alguns, inclusive, já arriscam seus favoritos para entrarem no BBB 23.