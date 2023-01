BBB 23: estreia do reality rende memes na Internet; veja os melhores

O BBB 23 finalmente começou e, com a estreia, os memes sobre o programa já estão a todo vapor nas redes sociais. O primeiro episódio do reality ocorreu ontem (16) às 22h25, apresentando os dez Pipocas e dez Camarotes que vão estrelar esta temporada — além dos dois participantes oriundos da Casa de Vidro. No Twitter, os espectadores já fazem piadas e comentários engraçados a respeito dos novos participantes e da primeira prova de imunidade do Big Brother Brasil 23. A dupla vencedora da dinâmica vai estar livre do paredão inicial e ainda vai receber dez anos de assinatura do Globoplay e R$ 10 mil.