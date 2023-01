Betnacional fora do ar? Site de apostas está instável, relatam usuários

Dados do Google Trends, plataforma que monitora buscas no Google em tempo real, mostram que as pesquisas relacionadas ao serviço Betnacional registraram aumento repentino na última hora. Termos como "Betnacional caiu" e "Betnacional fora do ar" estão entre os mais buscados pelos usuários. O TechTudo entrou em contato com a empresa para saber se há previsão de normalização do serviço, e atualizará a matéria assim que tiver um posicionamento.