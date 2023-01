Better Call Saul: veja história, elenco e trailer do spin-off de Breaking Bad

Better Call Saul é uma série de drama originada do sucesso Breaking Bad que segue a trajetória do advogado fora da lei Saul Goodman, interpretado pelo ator Bob Odenkirk (Anônimo), antes dos eventos da série principal. A produção tem seis temporadas, está disponível na Netflix e é um sucesso de crítica, tendo conquistado três troféus no Critics Choice Awards 2023: Melhor Série de Drama, Melhor Ator em Série de Drama para Odenkirk e Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama para Giancarlo Esposito.

O spin-off foi escrito por Vince Gilligan, mesmo criador de Breaking Bad, juntamente com Peter Gould, roteirista e produtor que também trabalhou nas cinco temporadas da série original. Produzida e transmitida pela emissora americana AMC, Better Call Saul foi ao ar entre 2015 e 2022. Confira, a seguir, mais informações sobre o enredo, elenco, repercussão e trailer da série.

Enredo de Better Call Saul

A história do spin-off é ambientada seis anos antes dos eventos de Breaking Bad, em que o protagonista conhece Walter White (Brian Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul). Em Better Call Saul, o advogado de pequenas causas Jimmy McGill (Bob Odenkirk) precisa estabilizar sua situação financeira enquanto cuida do irmão que está passando por problemas de saúde mental. Acompanhamos, então, sua transformação em Saul Goodman, um profissional capaz de tornar criminosos em homens dentro da “lei”.

Com seis temporadas e 63 episódios, a jornada de Saul Goodman é repleta de altos e baixos e demonstra, de forma muito profunda, a corrupção humana. A última temporada da série foi dividida em duas partes, com 13 episódios ao todo, e aborda acontecimentos que esclarecem os últimos eventos de Breaking Bad.

Elenco e equipe técnica

O ator americano Bob Odenkirk é a grande estrela de Better Call Saul, interpretando o infame advogado Jimmy McGill/Saul Goodman. Também fazem parte do elenco os atores Jonathan Banks (Breaking Bad), que encena o faz-tudo Mike Ehrmantraut, e Rhea Seehorn (Cooper's Bar), responsável por dar vida à advogada e defensora pública aposentada Kim Wexler. Assim como Banks, Giancarlo Esposito (Caleidoscópio), com quem também contracenou em Breaking Bad, volta a interpretar Gus Fring no spin-off.

Vince Gilligan e Peter Gould, que trabalharam juntos na série original, foram os responsáveis pela criação da prequel. Em entrevista para a Rolling Stone, Gilligan expressou estar pronto para deixar o universo de Breaking Bad para trás depois de 15 anos. “A principal coisa de que tenho medo é me tornar um pônei de um só truque. Sim, eu poderia fazer mais com este universo. E talvez um dia eu consiga, especialmente se eu falhar em tudo o que vem a seguir. Então voltarei rastejando. Mas agora, se há mais espaço para crescer ou não - e provavelmente há - sinto que é hora de fazer algo novo”, revelou.

Repercussão pela crítica e pelo público

Better Call Saul é um sucesso de crítica e de público, colecionando indicações ao Emmy desde o ano de seu lançamento. No IMDb, a nota 8,9 torna a produção a 36ª mais bem avaliada do site, enquanto no Rotten Tomatoes sua aprovação é de 98% da crítica e 96% do público. Entre os usuários do Metacritic, a nota dada ao spin-off é 9,3, já entre os críticos a série alcançou pontuação 86 em uma escala de 100.