Bob Esponja e Age of Empires 2 são destaques nos lançamentos da semana

Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake e Age of Empires 2: Definitive Edition são os destaques nos lançamentos da semana, com a mais nova aventura de Bob Esponja e seus amigos e uma versão para consoles Xbox do clássico game de estratégia. Além deles, também chegam às plataformas o satisfatório Powerwash Simulator, a emocionante aventura de Season: A Letter to the Future, o multiplayer cooperativo de We Were Here Forever e mais. Confira, a seguir, tudo sobre os games que estreiam na semana, como datas, preços e aparelhos em que estão disponíveis.

Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake - 31 de janeiro - PS4, XB, SW, PC

Bob Esponja e Patrick mexeram com forças poderosas, as Lágrimas de Sereia, capazes de realizar todo tipo de sonho, e acidentalmente encheram a Fenda do Biquíni de portais para o Mundo dos Desejos. Agora, a dupla terá que visitar mundos medievais de cavalheiros, o velho oeste com cavalos marinhos, um mundo de piratas com o Holandês Voador e um mundo da pré-história dominado por lesmas.

O game traz desafios de plataforma e ação nos quais Bob Esponja poderá usar diferentes habilidades, como golpes de karatê, para se defender. Ainda, haverá dublagem em português do Brasil (PT-BR) com a voz original do personagem nos desenhos, feita por Wendel Bezerra.

Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake está disponível para PlayStation 4 (PS4) por R$ 199,50, para Xbox One por R$ 222,45, para Nintendo Switch por R$ 221,95 e para PC (via Steam, Epic Games Store e GOG) por R$ 107,99.

Age of Empires 2: Definitive Edition - 31 de janeiro - XBSX/S, XB

O clássico game de estratégia em tempo real da Microsoft, chega agora em edição definitiva para consoles Xbox, com jogabilidade adaptada especialmente para joysticks. Jogadores poderão escolher entre 35 civilizações históricas e coletar recursos, erguer seu império e lutar contra oponentes em batalhas. O game, que traz visuais em 4K, conta ainda com um novo modo cooperativo e a possibilidade de conectar um teclado e mouse para jogar como no PC.

Age of Empires 2: Definitive Edition está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 99. O jogo também está liberado para assinantes do Xbox Game Pass, sem custos extras, com suporte para jogar na nuvem pelo Xbox Cloud Gaming no nível Xbox Game Pass Ultimate.

Powerwash Simulator - 31 de janeiro - PS5, PS4, SW

O simulador desafia usuários a limparem diversos cenários com uma pistola de água, ideia que veio de vídeos satisfatórios que fazem sucesso no YouTube. Nesta nova versão, o jogo receberá também um pacote especial de conteúdo em parceria com a franquia Tomb Raider, na qual será possível limpar a mansão de Lara Croft, a qual está realmente precisando. Já disponível nos consoles Xbox, Powewash Simulator será disponibilizado também para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4) e Nintendo Switch.

Season: A Letter to the Future - 31 de janeiro - PS5, PS4, PC

Neste game de aventura em terceira pessoa, jogadores conhecerão um mundo estranho que se renova constantemente através de "temporadas", que, quando chegam, varrem tudo o que existe. A jovem Estelle é habitante de um vilarejo no alto das montanhas imune à mudança dessas "temporadas", mas decide deixá-lo para registrar e capturar as memórias, cultura e sons desse mundo antes que ele seja apagado.

Em sua jornada, ela conhecerá várias pessoas e também registrará sons da natureza e músicas, a fim de deixá-las para gerações futuras. Season: A Letter to the Future está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 133,90.

We Were Here Forever - 31 de janeiro - PS5, XBSX/S, PS4, XB

O quarto game da série de jogos cooperativos We Were Here chega agora também para consoles, após seu lançamento para PC em maio de 2022. No game multiplayer online, dois jogadores entram no papel de prisioneiros do castelo de Castle Rock, e precisam tentar escapar de lá enquanto resolvem quebra-cabeças.

Na maior parte do tempo, os dois participantes estarão separados e terão apenas um walkie-talkie para se comunicar e explicar o que estão vendo. Vale dizer que o jogo é obrigatoriamente cooperativo e exige um microfone para que usuários possam resolver os quebra-cabeças juntos.

Deliver Us Mars - 2 de fevereiro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Na sequência do aclamado Deliver Us The Moon, usuários controlarão Kathy Johanson, a mais jovem astronauta da agência espacial WSA, que vai participar de uma missão a bordo da nave Zephyr. 10 anos após os eventos do jogo anterior, a humanidade está ainda mais perto da extinção e, por isso, a protagonista tem a missão de resgatar três naves-colônia ARCA em Marte, que podem ajudar na sobrevivência humana. No entanto, elas foram roubadas pelos membros do Outward, que desejam colonizar o planeta vermelho sozinhos.

A jogabilidade do game irá expandir as opções de travessia do original com um sistema de escalada remanescente de Rise of the Tomb Raider e Uncharted 4: A Thief's End. Nos consoles de nova geração e PC, os visuais terão suporte a iluminação e reflexos por Ray Tracing.

Deliver Us Mars está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 159,90, para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 177,45 e para PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 57,99.

Tails: The Backbone Preludes - 2 de fevereiro - PC

Para fãs do game de detetive post-noir Backbone, esta prequel irá explorar a vida de quatro personagens antes dos eventos do game original: Howard Lotor, que está na faculdade de fotografia; Clarissa Bloodworth, uma herdeira que luta pela aprovação de seu pai; Renee Wilson, que sofre com a falta de controle em sua vida; e Eli Abbas, um cientista que está questionando seu trabalho.

Ao acompanhar cada um dos personagens, será possível interagir com outras pessoas, tomar decisões e criar ramificações em uma história projetada para ser jogada múltiplas vezes, já que conta com diferentes finais.