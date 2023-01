brTT anuncia saída da paiN Gaming e pode virar embaixador no Fluxo

Maior vencedor da história do CBLOL (Campeonato Brasileiro de League of Legends ), Felipe " brTT " Gonçalves anunciou sua saída da paiN Gaming . Durante o ano de 2022, o jogador havia optado por fazer uma pausa em sua carreira para cuidar de sua saúde mental, mas se manteve ao lado da equipe atuando como influenciador e buscando ajudar como podia a lineup atual de LOL. Dessa vez, brTT afirmou em vídeo que a saída oficial e explicou sua decisão mencionando sobre a vida ser feita de ciclos e que os rumos que ele tomou, passando a focar no ramo musical e na prática de boxe, eram diferentes dos rumos da paiN Gaming.

Ídolo da equipe, ele reiterou em vídeo o carinho que possui pela paiN, inclusive considerando o time como uma família, e por toda a torcida que o apoiou nessa trajetória. Também lembrou que sai de cabeça erguida, sem nada a reclamar da organização, e que deixa o futuro em aberto com uma possibilidade de retorno. No entanto, seu próximo destino, segundo rumores, pode ser o Fluxo, onde assumiria o posto de embaixador da equipe.

1 de 1 brTT deixa a paiN após sua terceira passagem pela organização e deve assumir o posto de embaixador do Fluxo — Foto: Divulgação/LoL Esports Media brTT deixa a paiN após sua terceira passagem pela organização e deve assumir o posto de embaixador do Fluxo — Foto: Divulgação/LoL Esports Media

A paiN Gaming foi a primeira equipe profissional de brTT em 2012, nos primórdios do competitivo do MOBA da Riot Games. Depois de conquistar o CBLOL 2013, ele partiu para o ambicioso projeto da Keyd Stars em 2014, mas voltou em 2015 para vencer a segunda etapa do CBLOL e fazer sua primeira aparição no Mundial de LOL. Por sinal, a campanha da paiN em 2015 foi uma das melhores da história das equipes brasileiras na competição internacional.

brTT ainda viria a jogar por RED Canids Kalunga e Flamengo Esports, antes de retornar à paiN para sua terceira passagem e conquistar seu terceiro CBLOL pelo time. Falando na paiN, a organização também utilizou de suas redes sociais para dizer um "até logo" para o ídolo e que ele é um atirador que todo o cenário de League of Legends respeita.

Vale lembrar que brTT é hexacampeão do CBLOL, com seus três títulos pela paiN e mais três taças conquistadas com as camisas de Keyd Stars, hoje Vivo Keyd, RED Canids e Flamengo. Rumores divulgados pelo site GE, ainda em dezembro de 2022, afirmam que brTT deve se tornar o embaixador Fluxo, que fará sua estreia no CBLOL em 2023 após comprar a vaga da Rensga Esports.

Embora a organização ainda não tenha confirmado a negociação, o Twitter oficial do Fluxo fez um tweet com a mensagem "Passagens pro Rio de Janeiro". Levando em consideração que o tweet foi feito pouco depois do anúncio de brTT e que ele é carioca, essa pode ser a mensagem de confirmação ou somente uma brincadeira da organização.