Bubble Tea: doodle do Google celebra bebida de origem taiwanesa

O Doodle do dia desta segunda-feira (30) celebra o Bubble Tea, um chá de origem taiwanesa feito com frutas ou leite. A página interativa do Google foi ao ar no domingo (29), mas ainda permanece ativa no buscador. O chá de bolhas, como é conhecido no Brasil, é baseado em receitas do século XVII, mas só assumiu a forma atual a partir da década de 1980. Com migrações de taiwaneses pelo mundo, a bebida se popularizou nas últimas décadas e, em 29 de janeiro de 2020 — ou seja, três anos antes do Doodle comemorativo — foi celebrada com um emoji do Google.