Busca do Google tem easter egg de 'fungo zumbi' de 'The Last of Us'

O Google lançou um easter egg relacionado ao universo de The Last of Us . Ao pesquisar pelo nome da série no buscador, um botão de cogumelo é exibido na parte inferior da tela. Assim que o usuário clica no ícone, a página de resultados é coberta pelo fungo cordyceps, semelhante ao que domina as criaturas da atração. A brincadeira funciona no computador e no navegador do celular, e quanto mais o usuário aperta o botão, mais colônias de fungos tomam conta da tela.

O easter egg está disponível desde o último domingo (22), data da exibição do episódio mais recente da adaptação do jogo para a TV — o segundo desta temporada, lançada no dia 15 de janeiro. Assim como nos Doodles do Google, o usuário pode compartilhar a animação para os amigos pelas redes sociais ou por e-mail.

1 de 1 Google tem easter egg da série The Last of Us — Foto: Reprodução/Google Google tem easter egg da série The Last of Us — Foto: Reprodução/Google

O perfil do HBO Max Brasil, plataforma de streaming da HBO, que transmite a série, revelou a brincadeira pelo Twitter na noite ontem, momentos antes de o episódio ir ao ar. “Dica: uma surpresinha no Google pra quem pesquisar ‘The Last of Us’”, escreveu a conta na rede social.

O fungo “zumbi” da série The Last of Us é inspirado no Ophiocordyceps Sinensis, ou apenas Cordyceps, um parasita que, na atração, é capaz de transformar humanos em criaturas violentas e assustadores. Segundo especialistas, esse tipo de fungo existe e é capaz de se instalar em insetos, como formigas, e controlar o seu comportamento. No entanto, não possui a capacidade de afetar os humanos desta forma, devido à alta temperatura corporal humana.

Nos insetos, o fungo cordyceps se desenvolve dentro do corpo, consumindo os músculos, até que consiga se instalar no cérebro, controlando o hospedeiro, que se torna um tipo de “zumbi”. O inseto, então, começa a apresentar tremores e movimentações diferentes do habitual. O fungo consegue infectar outros seres até conquistar toda a colônia.

No segundo episódio da série, lançado ontem, o público pode entender como a epidemia teve início, além de conhecer novas criaturas. A adaptação de The Last os Us terá nove episódios, exibidos sempre aos domingos, às 23h, no HBO e no HBO Max.

