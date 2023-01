Caleidoscópio: qual a melhor ordem para assistir? Veja 5 opções diferentes

A minissérie Caleidoscópio estreou na Netflix no dia 1º de janeiro e já está no top 10 de séries da plataforma. Grande parte do sucesso vem da mobilização dos espectadores em criar teorias sobre a ordem adequada de assistir ao seriado. Criada pelo roteirista e produtor Eric Garcia (Repo Men), Caleidoscópio consiste em oito episódios que podem ser vistos de diferentes formas. Na trama, uma equipe de ladrões executam um roubo de uma fortuna bilionária cujo plano demorou 25 anos para ser elaborado. Os capítulos, nomeados por cores, mostram o que aconteceu antes, durante e depois desse fato.

No elenco principal estão presentes Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Tati Gabrielle (You), Jai Courtney (Esquadrão Suicida), Rufus Sewell (O Ilusionista), Paz Vega (Espanglês), Rosaline Elbay (Ramy), Peter Mark Kendall (The Americans), entre outros. Para quem já assistiu à Caleidoscópio ou quem ainda não viu a série e ficou curioso, confira a seguir o enredo e as principais formas de acompanhar a narrativa.

Os personagens Leo Pap (Esposito) e Ava Mercer (Vega) examinam a segurança do cofre

Por que Caleidoscópio é uma série não-linear?

Na história, o veterano em roubos Leo Pap (Esposito) elaborou durante 25 anos um plano para roubar um cofre à prova de assaltos, com fortunas no valor de US$ 7 bilhões. Ao lado da equipe composta por Ava Mercer (Vega), Judy Goodwin (Elbay), Bob Goodwin (Courtney) e Stan Loomis (Kendall), Leo procura executar seu plano e, ao mesmo tempo, se vingar do ex-amigo e parceiro de crimes Roger Salas (Sewell), chefe de segurança responsável pelo cofre. Porém, a ganância, traições e questões individuais da equipe põem em risco o sucesso do plano.

A narrativa é considerada não-linear porque os oito episódios que contam diversos momentos do assalto podem ser vistos de diferentes formas. Os capítulos apresentam desde situações pré-roubo até o que aconteceu posteriormente, além do que ocorreu no dia do crime. Cada episódio tem como nome uma cor específica e é por meio dessa nomeação que o espectador alinha a ordem cronológica desejada. O final é identificado pela cor White e, na ordem da Netflix, ele é de fato o último capítulo.

Russel Fine, produtor executivo, explicou no evento global Tudum de onde veio a ideia da ordem de Caleidoscópio. "Se você toma cada episódio como uma cor, quando se misturam, todas elas ficam brancas", esclarece o produtor. O nome da série é uma referência ao objeto óptico onde uma imagem é misturada dentro de vários espelhos angulares.

Já Eric Garcia, criador e showrunner do seriado, explicou o conceito por trás da ordem não linear. “Aqui há cinco episódios localizados antes do assalto, dois episódios após, e há o episódio final, o branco. A ideia é que se você assistir o episódio branco, terá respostas de coisas que foram sugeridas antes e depois do roubo. Você descobre as reais motivações do grupo, é como ter a chave mestra”, informa o criador.

Conheça a ordem oficial de Caleidoscópio

Ordem oficial dos episódios de Caleidoscópio Episódio Período Amarelo Seis semanas antes do assalto Verde Sete anos antes do assalto Azul Cinco dias antes do assalto Laranja Três semanas antes do assalto Violeta 24 anos antes do assalto Vermelho A manhã após o assalto Rosa Seis meses depois Branco O dia do assalto

Quais são as opções para assistir à série?

Por não ter episódios conectados de forma linear, Caleidoscópio é nomeado como um "quebra-cabeça" pela Netflix no teaser de apresentação do show. De acordo com um cálculo feito pelo site Vulture, da New York Magazine, existem ao todo 40.320 formas de assistir Caleidoscópio. O número é reduzido para 5.040 caso o espectador deixe para ver o episódio Branco, onde é narrado o dia do roubo, para o final. Tanto em portais de imprensa internacional como nas redes sociais, no Reddit e TikTok, a audiência elaborou inúmeras formas para assistir a série, tanto de forma linear ou que destacassem certos momentos da trama. Acompanhe as combinações a seguir.

Forma linear Episódio Período Violeta 24 anos antes do assalto Verde Sete anos antes do assalto Amarelo Seis semanas antes do assalto Laranja Três semanas antes do assalto Azul Cinco dias antes do assalto Branco O dia do assalto Vermelho A manhã depois do assalto Rosa Seis meses depois do assalto

Há também a forma reversa, para os espectadores que querem ver os acontecimentos narrados de trás para frente. Neste caso, o primeiro episódio se passa seis meses após o assalto e o último, 24 anos antes.

Forma reversa Episódio Período Rosa Seis meses depois do assalto Vermelho A manhã depois do assalto Branco O dia do assalto Azul Cinco dias antes do assalto Laranja Três semanas antes do assalto Amarelo Seis semanas antes do assalto Verde Sete anos antes do assalto Violeta 24 anos antes do assalto

O site Vulture, que apontou as milhares de possibilidade de assistir Caleidoscópio, recomendou aos leitores começarem com o episódio Amarelo, onde são reunidos os integrantes da equipe de ladrões. Logo após, os episódios de flashback (Violeta e Verde) e, em seguida, a linha cronológica do assalto (Laranja, Azul, Vermelho e Rosa), finalizando com o dia do ato em si.

Recomendação do Vulture Episódio Período Amarelo Seis semanas antes do assalto Violeta 24 anos antes do assalto Verde Sete anos antes do assalto Laranja Três semanas antes do assalto Azul Cinco dias antes do assalto Vermelho A manhã depois do assalto Rosa Seis meses depois do assalto Branco O dia do assalto

Já no TikTok, o tiktoker Chris, do perfil @moviesaretherapy, deu uma dica que viralizou nas redes sociais. O usuário recomenda começar pelos períodos iniciais da saga, mas deixando o episódio Violeta em 3º lugar. O episódio Branco, do dia do assalto, é antecipado pelos episódios Vermelho e Rosa, posteriores ao dia do crime.

Recomendação do perfil @moviesaretherapy Episódio Período Verde Sete anos antes do assalto Amarelo Seis semanas antes do assalto Violeta 24 anos antes do assalto Laranja Três semanas antes do assalto Azul Cinco dias antes do assalto Vermelho A manhã depois do assalto Rosa Seis meses depois do assalto Branco O dia do assalto

Outra indicação interessante veio do Reddit. Usuários perceberam que as cores da série são as mesmas do arco-íris, com a cor branca sendo a soma de todas elas. Portanto, seguindo a mesma ordem, a "combinação arco-íris" segue nesta linha. Há também o "arco-íris reverso", onde as últimas cores são as primeiras, mantendo na mesma posição apenas a cor branca.

Combinação arco-íris Episódio Período Vermelho A manhã depois do assalto Laranja Três semanas antes do assalto Amarelo Seis semanas antes do assalto Verde Sete anos antes do assalto Azul Cinco dias antes do assalto Violeta 24 anos antes do assalto Rosa Seis meses depois do assalto Branco O dia do assalto