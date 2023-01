Câmera turbinada deve chegar a mais celulares da Samsung

Amantes de fotografia poderão ser contemplados com uma nova funcionalidade nos celulares Galaxy em breve. Restrita aos modelos da linha Galaxy S22 , o aplicativo conhecido como Camera Assistant deve ser disponibilizado aos demais smartphones Samsung em uma futura atualização. A possibilidade está em discussão num fórum oficial da empresa. Por lá, consumidores fazem perguntas e dão feedbacks sobre experiências com aparelhos Galaxy, como uma usuária que questionou sobre a disponibilidade do app de fotos para outros telefones da marca.

A repercussão se deu pela resposta de um dos moderadores do site, que explicou que atualmente a versão de teste está em andamento. "Após a conclusão do teste beta, faremos um anúncio separado sobre o cronograma de expansão do modelo de aplicativo", disse um dos mediadores. Apesar do sinal positivo do funcionário, ainda não há previsão de quando a novidade chegará aos telefones.

2 de 2 Galaxy S22 já pode testar o app — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 já pode testar o app — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Lançado em outubro, o app disponível para a linha premium da marca oferece funções a mais do que a personalização oferecida atualmente pelas câmeras dos demais aparelhos. Com a ferramenta, o usuário pode controlar o funcionamento do HDR e optar pelo alternador automático de lentes, para que o celular escolha a melhor opção para a paisagem que será registrada.

Além das ações mencionadas, o software oferecido também deve conferir autonomia às pessoas para que elas escolham ou não a opção de textura suave nas fotos. O funcionamento contará com a ajuda de ferramentas tecnológicas para oferecer opções automáticas aos usuários. A escolha do sensor, por exemplo, será baseada na análise inteligente de iluminação, distância e zoom do ambiente capturado pelas lentes.

Entre várias atribuições, o artifício também será capaz de otimizar o uso da câmera com o acelerador da velocidade do obturador e a definição do número de cliques ao final da contagem do temporizador. A câmera também deve ser desligada automaticamente após dois minutos em desuso e poderá gravar vídeos, mesmo no modo de fotos, ao segurar o botão continuamente.

Como mencionado, não há previsão para a chegada da novidade aos demais aparelhos. Os modelos já aptos a usar o app – Galaxy S22, Galaxy S22 Plus e Galaxy S22 Ultra – podem encontrar o Camera Assitant no Galaxy Store a qualquer momento.

Com informações de Phone Arena