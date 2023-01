Casimiro vai transmitir jogos de Botafogo e Vasco no Carioca

O streamer Casimiro Miguel transmitirá, de graça, os jogos de Botafogo e Vasco da Gama no Campeonato Carioca de 2023. O anúncio foi feito nas redes sociais do influenciador digital, eleito “Personalidade do Ano” no último Prêmio eSports Brasil e destaque na lista Forbes Under 30 2022. Repetindo a parceria com a LiveMode que levou jogos da Copa do Mundo 2022 aos seus canais, o streamer adquiriu os direitos de transmissão dos confrontos em que os clubes cariocas serão mandantes na competição - como aconteceu com o Athletico Paranaense no Brasileirão 2022. Assim, as partidas serão exibidas ao vivo nos canais Casimito, na Twitch, e CazéTV, no YouTube. Confira mais detalhes a seguir.