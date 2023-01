Casimiro vai transmitir Mundial de Clubes 2023 com Flamengo e Real Madrid

Vale ressaltar que o Mundial não é o único evento esportivo que será exibido ao vivo pelo streamer no canal CazéTV, no YouTube . Casimiro já havia revelado que transmitirá os jogos do Botafogo e Vasco da Gama , como mandantes, no Campeonato Carioca 2023. Confira mais detalhes a seguir.

Casimiro terá direito aos sete jogos da atual edição do Mundial de Clubes da FIFA, que é referente à temporada de 2022, mas será disputado no Marrocos entre 1º e 11 de fevereiro por conta da realização Copa do Mundo do Qatar no ano passado. Assim como na competição de seleções, haverá cobertura in loco do torneio — destacou o streamer. Na época, o youtuber e humorista Diogo Defante viajou ao país árabe como repórter da CazéTV e acabou viralizando no TikTok com suas piadas.