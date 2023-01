CBLOL 2023: Liberty, LOUD e RED ficam invictas na primeira semana

A primeira semana do Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2023 aconteceu neste sábado (21) e domingo (22). As dez equipes participantes retornaram à arena para demonstrar força e buscar a taça e a vaga brasileira no Mid-Season Invitational ( MSI ). Como de costume, destacam-se as equipes que conseguem sair invictas da Semana 1: Liberty, RED Canids Kalunga e LOUD . Elas ficaram empatadas no topo da tabela.

O fim de semana também marcou o retorno da Vivo Keyd Stars e a chegada do Fluxo no CBLOL. Enquanto a VKS fechou a semana com uma vitória e uma derrota, o Fluxo sofreu duas derrotas nos dois jogos disputados. A seguir, confira os destaques e resultados da Semana 1 da primeira etapa do CBLOL 2023. O campeonato é exibido na Twitch e no YouTube.

1 de 4 Liberty venceu o último jogo da semana contra o Fluxo e se juntou a LOUD e RED na liderança da competição — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL Liberty venceu o último jogo da semana contra o Fluxo e se juntou a LOUD e RED na liderança da competição — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Reedição da final de 2022

A primeira série do CBLOL 2023 (1° Split) foi exatamente entre LOUD e paiN Gaming, respectivamente a campeã e a vice-campeã. Essa era a chance da paiN dar uma resposta à altura para a LOUD após uma derrota bastante dura na decisão do CBLOL 2022 (2° Split).

Curiosamente, ambos os esquadrões fizeram somente uma mudança na line-up, na função de atirador e trocando um brasileiro por um jogador sul-coreano. Na LOUD, saiu Diego "Brance" Amaral, hoje no Fluxo, para a entrada de Moon "Route" Geom-su, enquanto na paiN Gaming entrou Ju "Bvoy" Yeong-hoon no lugar de Matheus “Trigo” Nobrega, que assinou com a FURIA Esports.

Mudaram os atiradores, mas o resultado permaneceu rigorosamente o mesmo. Logo aos 3 minutos, Marcos “CarioK” Oliveira (Vi) tentou trocar com Park “Croc” Jong-hoon (Wukong), errou no cálculo, sofreu o first blood e ainda viu Euiseok “Wizer” Choi (Gnar), que tentou ajudá-lo, sofrer um dive logo em seguida. O ocorrido parecia somente uma introdução do que estava prestes a ocorrer, uma partida unilateral.

A LOUD dominou todos os objetivos neutros sem dificuldades, executou melhor as lutas entre equipes e ainda fez dois aces limpos, graças às ótimas jogadas de Thiago "tinowns" Sartori. Ela fechou a conta em apenas 23 minutos de partida.

2 de 4 Jogadores da LOUD provocam a paiN após vitória tranquila no jogo de abertura do CBLOL 2023 (1° Split) — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL Jogadores da LOUD provocam a paiN após vitória tranquila no jogo de abertura do CBLOL 2023 (1° Split) — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Atuação das estreantes

O CBLOL 2023 conta com uma cara nova e um retorno bastante aguardado. O novato é o Fluxo, famosa organização fundada por Bruno "Nobru" Goes e Lucio "Cerol" Lima, que ganhou notoriedade no Free Fire, mas que busca encontrar sucesso também no League of Legends.

Já o retorno foi realizado por Vivo Keyd Stars, uma das mais tradicionais equipes do cenário brasileiro do MOBA. Fluxo e VKS adquiriram as vagas de Rensga Esports e da Miners, respectivamente, e realizaram suas estreias nesta primeira semana.

A VKS teve uma boa estreia contra a FURIA, apesar das dificuldades em fechar o jogo. O esquadrão não teve a mesma sorte no clássico contra a paiN Gaming neste domingo (22), em que sofreu sua primeira derrota. O novato Fluxo sofreu uma derrota contra a Los Grandes, no sábado (21), e uma derrota bem mais frustrante contra a Liberty, neste domingo (22), em que ele possuía toda a vantagem, mas acabou passando por uma dura virada na reta final.

3 de 4 Vivo Keyd Stars voltou ao CBLOL e fechou a primeira semana com uma vitória e uma derrota — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL Vivo Keyd Stars voltou ao CBLOL e fechou a primeira semana com uma vitória e uma derrota — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Os primeiros líderes

A primeira semana costuma ser o momento para os espectadores terem noção dos times que chegaram mais fortes para o CBLOL 2023. Todos terão tempo para evoluir com o passar da Fase de Pontos, mas uma primeira boa impressão sempre é importante para adquirir confiança.

Quem encerrou de forma invicta primeiro foi a RED Canids Kalunga, que entregou duas atuações muito convincentes contra INTZ e Los Grandes, e aparenta ser a principal força no momento para o CBLOL 2023.

Atual campeã, a LOUD não tomou conhecimento da paiN Gaming, sofreu em duelo contra a KaBuM! Esports, mas conseguiu as importantes duas vitórias nas duas rodadas iniciais da competição. Por fim, a Liberty também ficou invicta nessa semana, com vitória sobre a KaBuM! e uma virada surpreendente sobre o Fluxo no último jogo deste domingo (22) para dormir empatada na liderança com RED e LOUD.

4 de 4 RED Canids Kalunga, LOUD e Liberty encerram a Semana 1 invictas — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL RED Canids Kalunga, LOUD e Liberty encerram a Semana 1 invictas — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Resultados da Semana 1

Sábado (21/01)

LOUD 1 x 0 paiN Gaming

Liberty 1 x 0 KaBuM! Esports

Los Grandes 1 x 0 Fluxo

RED Canids Kalunga 1 x 0 INTZ

Vivo Keyd Stars 1 x 0 FURIA Esports

Domingo (22/01)

Los Grandes 0 x 1 RED Canids Kalunga

FURIA Esports 0 x 1 INTZ

paiN Gaming 1 x 0 Vivo Keyd Stars

KaBuM! Esports 0 x 1 LOUD

Fluxo 0 x 1 Liberty

CBLOL 2023 (1° Split) – Tabela de Classificação Colocação Equipe Vitórias–Derrotas 1° LOUD 2–0 2° RED Canids Kalunga 2–0 3° Liberty 2–0 4° Los Grandes 1–1 5° Vivo Keyd Stars 1–1 6° INTZ 1–1 7° paiN Gaming 1–1 8° Fluxo 0–2 9° FURIA Esports 0–2 10° KaBuM! Esports 0–2

Próximos jogos (Semana 2)

Sábado (28/01)

LOUD x Fluxo (13h)

INTZ x KaBuM! Esports (14h)

FURIA Esports x Liberty (15h)

paiN Gaming x RED Canids Kalunga (16h)

Vivo Keyd Stars x Los Grandes (17h)

Domingo (29/01)

Liberty x INTZ (13h)

Los Grandes x paiN Gaming (14h)

RED Canids Kalunga x Vivo Keyd Stars (15h)

LOUD x FURIA Esports (16h)

Fluxo x KaBuM! Esports (17h)