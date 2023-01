CBLOL 2023: RED Canids mantém a invencibilidade ao final da Semana 2

A RED Canids Kalunga está imparável no Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2022. Com o encerramento da Semana 2, a Matilha é a única equipe que ainda não sabe o que é derrota. Vale destacar que as quatro vitórias da RED foram conquistadas de forma convincente, sem grandes sustos e mostrando uma sinergia ótima entre os companheiros de equipe. A rival mais próxima da RED na tabela de classificação é a Los Grandes, que também encerrou a segunda semana invicta, mas aparece sozinha na vice-liderança devido à derrota sofrida contra a própria RED na Semana 1.

Por outro lado, paiN Gaming e LOUD, atuais vice-campeã e campeã do CBLOL respectivamente, já causam preocupação para suas torcidas. Ambos os times tiveram uma performance muito abaixo do esperado nas últimas rodadas e já ligaram o sinal de alerta. A seguir, confira os destaques da Semana 2 do CBLOL 2023 (1° Split), todos os resultados e a tabela atualizada. Lembrando que você pode assistir ao torneio nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube.

1 de 4 RED Canids Kalunga é a única equipe invicta no CBLOL — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL RED Canids Kalunga é a única equipe invicta no CBLOL — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

👉 O que é smite no LOL? Descubra no Fórum do TechTudo

Sábado para desencantar

Na primeira semana do CBLOL 2023, três equipes finalizaram as duas rodadas com duas derrotas: FURIA Esports, KaBuM! Esports e Fluxo. Curiosamente, para a rodada de sábado (28), essas três equipes jogaram nos três primeiros duelos do dia. FURIA, KaBuM! e Fluxo encararam Liberty, INTZ e LOUD, respectivamente. Para abrir o dia, um clássico dos esportes eletrônicos no Brasil entre Fluxo e LOUD. O que se esperava ser um jogo tranquilo para a LOUD, dada sua ótima atuação na primeira semana, não se confirmou. O Fluxo se reinventou após uma estreia discreta e, liderado pelo Zac de Rodrigo "Tay" Panisa, conquistou de forma unilateral sua primeira vitória na história do CBLOL.

Em contrapartida, KaBuM! e FURIA não tiveram a mesma facilidade. Os Ninjas chegaram a ter seus três inibidores derrubados pela INTZ, mas encontraram um espaço mínimo no mapa para virar o confronto e encontrar uma heroica primeira vitória. Por fim, a FURIA ficou com a vitória no duelo contra a até então invicta Liberty. Foi mais um jogo de muito equilíbrio e decidido, em especial, pelas excelentes jogadas do Pyke de Ygor "RedBert" Freitas, que ditou o ritmo em Summoner's Rift desde os primeiros minutos.

2 de 4 Novato na competição, Fluxo venceu no sábado (28) sua primeira partida na história do CBLOL — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL Novato na competição, Fluxo venceu no sábado (28) sua primeira partida na história do CBLOL — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Começo preocupante

Uma das maiores equipes da história do League of Legends no Brasil e aquela com, provavelmente, a maior torcida entre todas as organizações do CBLOL, a paiN Gaming começou a primeira etapa de 2023 sem convencer. Apesar de uma boa vitória em clássico contra a Vivo Keyd Stars na segunda rodada da semana de estreia, os tradicionais acumularam três derrotas nos outros jogos disputados. A situação piora quando as três derrotas foram muito unilaterais contra LOUD, RED Canids Kalunga e Los Grandes, que nem tomaram conhecimento dos tradicionais.

Ao lado da atual vice-campeã do CBLOL, a atual campeã também está com dificuldades de encontrar a sonhada regularidade na competição. A LOUD até teve um excelente começo na Semana 1, com uma vitória unilateral sobre a própria paiN e outra vitória em jogo mais acirrado contra a KaBuM! Esports. No entanto, a Semana 2 contou com duas rodadas para a LOUD esquecer. O esquadrão foi dominado em seus dois jogos, contra Fluxo e FURIA, e mostrou que ainda precisa buscar evolução se quiser defender seu título com sucesso.

3 de 4 paiN Gaming e LOUD mudaram apenas seus atiradores na janela de transferência, mas suas line-ups ainda não se encontraram no CBLOL 2023 — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL paiN Gaming e LOUD mudaram apenas seus atiradores na janela de transferência, mas suas line-ups ainda não se encontraram no CBLOL 2023 — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

O último invicto

A Semana 1 se encerrou com três equipes invictas, mas não demorou muito para esse número de esquadrões invencíveis cair para um. Após derrotas de Liberty e LOUD no sábado (28), restou somente a RED Canids Kalunga invicta na competição. A Matilha até poderia perder sua invencibilidade em seu duelo de estreia na Semana 2, contra a paiN Gaming, em uma reedição da final do CBLOL 2022 (1° Split). O que se viu no duelo foi um domínio de ponta a ponta por parte da RED e uma atuação magistral do atirador Alexandre "TitaN" Lima, o destaque da partida.

Para este domingo (29), a RED duelou contra a Vivo Keyd Stars visando manter sua invencibilidade. Curiosamente, havia um confronto entre primos, o caçador Gabriel "Aegis" Lemos contra o meio Daniel "Grevthar" Xavier. Nessa batalha entre parentes, Aegis levou a melhor ao dar aulas de ganks e execução em lutas com o campeão Maokai. Ao lado dele, Felipe "Boal" Boal (Camille) e Adriano "Avenger" Perassoli (Kassadin) também tiveram seus momentos e ajudaram a RED a emplacar mais uma vitória tranquila para se manter como o único time invicto do torneio.

4 de 4 RED Canids Kalunga aparece como favorita ao título após chegar à liderança isolada com 4 vitórias em 4 jogos — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL RED Canids Kalunga aparece como favorita ao título após chegar à liderança isolada com 4 vitórias em 4 jogos — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Resultados da Semana 2

Sábado (28/01)

LOUD 0 x 1 Fluxo

INTZ 0 x 1 KaBuM! Esports

FURIA Esports 1 x 0 Liberty

paiN Gaming 0 x 1 RED Canids Kalunga

Vivo Keyd Stars 0 x 1 Los Grandes

Domingo (29/01)

Liberty 0 x 1 INTZ

Los Grandes 1 x 0 paiN Gaming

RED Canids Kalunga 1 x 0 Vivo Keyd Stars

LOUD 0 x 1 FURIA Esports

Fluxo 0 x 1 KaBuM! Esports

CBLOL 2023 (1° Split) – Tabela de Classificação Colocação Equipe Vitórias–Derrotas 1° RED Canids Kalunga 4–0 2° Los Grandes 3–1 3° LOUD 2–2 4° Liberty 2–2 5° INTZ 2–2 6° FURIA Esports 2–2 7° KaBuM! Esports 2–2 8° paiN Gaming 1–3 9° Vivo Keyd Stars 1–3 10° Fluxo 1–3

Próximos jogos (Semana 3)

Sábado (04/02)

paiN Gaming x Fluxo (13h)

Vivo Keyd Stars x Liberty (14h)

KaBuM! Esports x FURIA Esports (15h)

INTZ x Los Grandes (16h)

RED Canids Kalunga x LOUD (17h)

Domingo (05/02)

FURIA Esports x Fluxo (13h)

INTZ x paiN Gaming (14h)

Liberty x Los Grandes (15h)

Vivo Keyd Stars x LOUD (16h)

KaBuM! Esports x RED Canids Kalunga (17h)