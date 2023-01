CBLOL 2023: veja calendário do 1° split e como assistir aos jogos

👉 O que é smite no LOL? Descubra no Fórum do TechTudo

As transmissões do CBLOL, a partir deste sábado (21), e do CBLOL Academy, que começa no dia 23 de janeiro, acontecerão por meio dos canais oficiais do CBLOL nas plataformas Twitch e YouTube. Vale lembrar que a competição principal ocorre sempre aos sábados e domingos a partir das 13h, no horário oficial de Brasília. Caso tenha interesse em acompanhar o torneio dos times da base de cada organização, ele terá seu espaço todas as segundas e terças-feiras a partir das 17h.