Certas Pessoas: conheça o novo filme da Netflix com Eddie Murphy

O filme Certas Pessoas tem estreia marcada para o dia 27 de janeiro no catálogo da Netflix. Na direção do longa, Kenya Barris (Black-Ish) faz sua estreia como diretor da produção original do streaming e promete arrancar muitas risadas dos espectadores. O roteiro da comédia é assinado por ele em parceria com Jonah Hill (Anjos da Lei), outro nome bastante conhecido do gênero.