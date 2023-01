ChatGPT fora do ar: saiba identificar instabilidades no chatbot da OpenAI

O ChatGPT , chatbot baseado em inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, está fazendo sucesso na Internet desde o fim do ano passado e conquistando cada vez mais usuários. Com as visitas crescentes à plataforma, que permite desde tirar dúvidas sobre questões gerais até escrever códigos de programação, o site tem se sobrecarregado com frequência. Buscas como "ChatGPT fora do ar" e "chatgpt is at capacity right now" têm aparecido regularmente no Google Trends nas últimas semanas, bem como reclamações de usuários nas redes sociais.

É por meio dessas duas plataformas, inclusive, que se recomenda checar se o site apresenta instabilidades. A seguir, veja como consultar se o ChatGPT está fora do ar e saiba resolver o problema "ChatGPT is at capacity right now".

O que é "ChatGPT is at capacity right now"?

O ChatGPT pode ficar fora do ar devido a sobrecargas do servidor. Com a rápida popularização do software, é normal que os administradores da plataforma ainda estejam se adaptando à grande movimentação de usuários no site e, assim, ele fique fora do ar de vez em quando para manutenção.

Ao acessar o software quando ele está fora do ar, o usuário se depara com a frase "ChatGPT is at capacity right now". A expressão inglesa "to be at capacity" significa "estar cheio ou sem espaço", o que nos permite traduzir o período como "ChatGPT está em sua capacidade máxima atualmente" e, portanto, não suporta mais visitantes no momento.

O site ainda mostra criatividade ao criar um "acróstico" — isto é, uma forma de poema que explora uma letra de cada verso para criar algum sentido — explicando as causas da instabilidade. Veja a tradução do acróstico do site:

C: ChatGPT is currently down (ChatGPT está fora do ar no momento)

ChatGPT is currently down (ChatGPT está fora do ar no momento) H : Huge demand has caused the site to crash (Uma grande demanda trouxe instabilidades ao site)

: Huge demand has caused the site to crash (Uma grande demanda trouxe instabilidades ao site) A : All users will have to wait (Todos os usuários vão ter que esperar)

: All users will have to wait (Todos os usuários vão ter que esperar) T : Time is needed for the servers to catch up (É preciso tempo para que os servidores voltem a funcionar)

: Time is needed for the servers to catch up (É preciso tempo para que os servidores voltem a funcionar) G: Go grab a coffee and check back soon (Vá buscar um café e teste novamente em breve)

Go grab a coffee and check back soon (Vá buscar um café e teste novamente em breve) P : Patience is key in this situation (Paciência é a chave nesta situação)

: Patience is key in this situation (Paciência é a chave nesta situação) T: Trust that the team is working hard to fix it up (Confie que o nosso time está trabalhando para resolver o problema)

Como identificar que o ChatGPT está fora do ar

Como dito anteriormente, a mensagem "ChatGPT is at capacity right now" é exibida quando o site está fora do ar. Para conferir se as instabilidades também afetam outros usuários, você pode utilizar duas ferramentas simples: o Google Trends e o Twitter.

O Google Trends é um site do Google que permite observar pesquisas de outros usuários no buscador. Quando algum site apresenta problemas, é comum que as pessoas busquem por "nome do site + fora do ar" no Google. Assim, é possível utilizar o Google Trends para verificar se o ChatGPT está sendo buscado pelos internautas.

Para isso, acesse "https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR" (sem aspas) e clique na barra de pesquisa ao topo da página. Escreva "ChatGPT fora do ar", dê enter e, em seguida, selecione a opção "Últimos 12 meses" e troque para "Últimos 7 dias". Depois, analise o comportamento do gráfico e veja se outros usuários realizaram essa busca.

Outra forma de ratificar se o ChatGPT apresenta problemas é por meio do Twitter. Quando algum serviço cai, é natural que os usuários comentem sobre as instabilidades no microblog. Portanto, quando suspeitar que o serviço está fora do ar, pesquise por "ChatGPT" no buscador do Twitter e selecione a opção "Mais recentes". Caso não encontre resultados, você pode tentar ser mais específico e buscar por "ChatGPT caiu" ou "ChatGPT fora do ar".

ChatGPT is at capacity right now: como resolver o problema

Segundo o site Stealth Optional, a equipe do ChatGPT está trabalhando para aumentar a capacidade da plataforma. No entanto, enquanto isso não acontece, existem algumas dicas que você pode seguir para enfrentar as instabilidades. A primeira delas é recarregar a página, já que muitos usuários do Reddit afirmaram que um simples F5 pode fazer com que o site passe a funcionar normalmente. No entanto, em nossos testes, esse método não foi útil.

A segunda dica é tentar utilizar a plataforma fora dos horários de pico, isto é, quando os servidores não estão sobrecarregados. Por fim, você pode pedir para que o site o notifique quando as instabilidades acabarem. Para isso, clique em "Get notified when we're back", digite o seu e-mail e clique em "Submit".

