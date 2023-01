Coca-Cola pensa em lançar celular; veja como pode ficar

A Coca-Cola pode estar preparando o lançamento do seu próprio celular na Índia, ainda para este trimestre, de acordo com informações do reconhecido vazador Mukul Sharma nesta semana. A postagem vem acompanhada de uma imagem conceitual sobre como poderia ficar o suposto aparelho.O smartphone é classificado por ele como um celular de ‘alta qualidade’, que está sendo desenvolvido em parceria com uma grande empresa do ramo.